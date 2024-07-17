Пиманов рассказал, почему ему пришлось перенести показ новой комедии

Режиссер Алексей Пиманов признался, что перенес выход комедии «Водитель-олигарх» из-за событий в «Крокус Сити Холле». Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru на премьере фильма в кинотеатре «Каро Октябрь», он отметил, что показывать такую легкую кинокартину было бы неправильно. Произошедшее он назвал черным периодом в истории страны и выразил надежду, что подобного больше не произойдет.

© кадр из фильма

Слушайте, мы уже пережили «черный апрель», поэтому не надо. <...> Мы уже должны были выйти в прокат, но из-за «Крокуса» не вышли. <...> Показывать такую легкую, светлую комедию было бы неправильно, поэтому мы решили уйти на лето. Вы поймете почему, — рассказал Пиманов.



Вместе с тем режиссер прокомментировал свою разностороннюю натуру, отметив, что любит снимать одновременно драматичные картины и комедии. По его словам, в жизни он другой человек, а его фильмы не являются абсолютным отражением его личности.

Актер Алексей Чадов на премьере фильма «Водитель-олигарх» рассказал, что выбрал этот проект, потому что ему понравилась история, которую повествует картина. Кроме того, уточнил актер, ему импонировала команда, которая участвовала в съемках.