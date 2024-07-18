На "Горький fest" представили авторские костюмы из нового фильма "Летучий корабль"

В Нижнем Новгороде продолжается VIII фестиваль нового российского кино "Горький fest".

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Там не только показывают кино (все сеансы бесплатные!), но и проводят мастер-классы, дискуссии, презентации новых фильмов-сказок. И выставки открывают. Так, в Русском музее фотографии (старейший фотомузей страны, созданный в 1992 году. - прим. "РГ") расположилась выставка "Сказочные наряды. Костюмы к фильму "Летучий корабль". И это не фотографии, а подлинные костюмы, в которых снимались актеры. Один принадлежал Ивану (актер Александр Метелкин) - матросу, влюбленному в Забаву, царскую дочь. Другой - ведьме леди Джейн, которую сыграла Полина Гагарина.

Музыкальная фэнтезийная картина режиссера Ильи Учителя (2023) создана по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, снял который на студии "Союзмультфильм" Гарри Бардин. Премьера прошла в марте.

Выставлены работы известного петербургского художника по костюмам Надежды Васильевой- Балабановой. Ее прекрасные работы - во многих фильмах Балабанова, сериалах Владимира Бортко "Идиот" и "Мастер и Маргарита". И "Бриллианты" Рустама Хамдамова, и "Матильда" Алексея Учителя, сказки "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "По щучьему велению" и "Огниво" Александра Войтинского и многие других.

- Это потрясающее для нас событие - увидеть костюмы из фильма! - делились впечатлениями нижегородцы. - Костюмы предоставила нам кинокомпания Алексея Учителя "Рок", - уточнил программный директор фестиваля, киновед Андрей Апостолов. - Главным героем киносказки, олицетворением жанра становится художник, а не режиссер или актеры. Именно она, Надежда Васильева, создает замечательные сказочные миры. На фестивале мы показали фильм "Летучий корабль", в котором присутствовала эта красота… Помните, была такая песня: "Мы покидаем сказку, сердце оставив здесь"? Так вот, фестиваль "Горький fest" подходит к концу, мы покинем Нижний Новгород, а у нижегородцев будет еще время встретиться со сказкой благодаря этой выставке. - Горизонты нашего фестиваля расширяются - это не первая выставка, которую мы открыли, - добавил президент киносмотра Михаил Пореченков. - Все, что связано с кинематографом, будет появляться в Нижнем Новгороде на "Горьком fest", и жители города смогут с этим познакомиться. Мир кино - это большой, многогранный мир.



Выставка будет доступна для посещения по 30 июля.

Тем временем

В "кНижном Новгороде" открыта выставка фотографий и афиш "Никаких чудес еще не было" из легендарной послевоенной "Золушки". Экспонаты приехали из Петербурга, хранятся они на киностудии "Ленфильм", где родилась киносказка. Ленинградские режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро сняли ее в 1947 году по сценарию Евгения Шварца. "Горький fest" показал фильм в Летнем кинотеатре под открытым небом.