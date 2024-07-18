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На "Горький fest" представили авторские костюмы из нового фильма "Летучий корабль"

В Нижнем Новгороде продолжается VIII фестиваль нового российского кино "Горький fest".

На «Горький fest» представили авторские костюмы из нового фильма «Летучий корабль»
© Российская Газета

Там не только показывают кино (все сеансы бесплатные!), но и проводят мастер-классы, дискуссии, презентации новых фильмов-сказок. И выставки открывают. Так, в Русском музее фотографии (старейший фотомузей страны, созданный в 1992 году. - прим. "РГ") расположилась выставка "Сказочные наряды. Костюмы к фильму "Летучий корабль". И это не фотографии, а подлинные костюмы, в которых снимались актеры. Один принадлежал Ивану (актер Александр Метелкин) - матросу, влюбленному в Забаву, царскую дочь. Другой - ведьме леди Джейн, которую сыграла Полина Гагарина.

Музыкальная фэнтезийная картина режиссера Ильи Учителя (2023) создана по мотивам одноименного мультфильма 1979 года, снял который на студии "Союзмультфильм" Гарри Бардин. Премьера прошла в марте.

Выставлены работы известного петербургского художника по костюмам Надежды Васильевой- Балабановой. Ее прекрасные работы - во многих фильмах Балабанова, сериалах Владимира Бортко "Идиот" и "Мастер и Маргарита". И "Бриллианты" Рустама Хамдамова, и "Матильда" Алексея Учителя, сказки "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "По щучьему велению" и "Огниво" Александра Войтинского и многие других.

- Это потрясающее для нас событие - увидеть костюмы из фильма! - делились впечатлениями нижегородцы. - Костюмы предоставила нам кинокомпания Алексея Учителя "Рок", - уточнил программный директор фестиваля, киновед Андрей Апостолов. - Главным героем киносказки, олицетворением жанра становится художник, а не режиссер или актеры. Именно она, Надежда Васильева, создает замечательные сказочные миры. На фестивале мы показали фильм "Летучий корабль", в котором присутствовала эта красота… Помните, была такая песня: "Мы покидаем сказку, сердце оставив здесь"? Так вот, фестиваль "Горький fest" подходит к концу, мы покинем Нижний Новгород, а у нижегородцев будет еще время встретиться со сказкой благодаря этой выставке. - Горизонты нашего фестиваля расширяются - это не первая выставка, которую мы открыли, - добавил президент киносмотра Михаил Пореченков. - Все, что связано с кинематографом, будет появляться в Нижнем Новгороде на "Горьком fest", и жители города смогут с этим познакомиться. Мир кино - это большой, многогранный мир.

Выставка будет доступна для посещения по 30 июля.

Тем временем

В "кНижном Новгороде" открыта выставка фотографий и афиш "Никаких чудес еще не было" из легендарной послевоенной "Золушки". Экспонаты приехали из Петербурга, хранятся они на киностудии "Ленфильм", где родилась киносказка. Ленинградские режиссеры Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро сняли ее в 1947 году по сценарию Евгения Шварца. "Горький fest" показал фильм в Летнем кинотеатре под открытым небом.

Фильмы и сериалы
Летучий корабль
Конек-Горбунок
По щучьему веленью
Золушка
Рок
Матильда
Александр Метелкин
Надежда Васильева
Олег Погодин
Михаил Шапиро
Рустам Хамдамов
Надежда Кошеверова
Гарри Бардин
Александр Войтинский
Владимир Бортко
Михаил Пореченков
Илья Учитель
Евгений Шварц
Полина Гагарина
Алексей Учитель
Ленфильм
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