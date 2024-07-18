Найден новый киноляп в фильме "Москва слезам не верит"

В советском двухсерийном кинофильме "Москва слезам не верит" при пересмотре можно обнаружить новые нестыковки. Две из них находятся в самом начале фильма и связаны со временем действия.

© Кадр из фильма «Москва слезам не верит»

Ранее был обнаружен ляп со звучащей в первые минуты картины песней. Композиция Jamaica в исполнении Робертино Лоретти вышла в 1959 году, а в СССР пластинку выпустили в 1962-м. Действие первой части фильма разворачивается в 1958-м.

Временная путаница есть и в одной из первых сцен картины, когда героини идут через площадь Маяковского мимо памятника поэту. Возле него мужчина декламирует стихотворение Андрея Вознесенского перед собравшимися москвичами (собственно, автор читает свое произведение). Однако звучащая из уст автора "Параболическая баллада" была написана в 1959-м.

Ранее во второй части картины зрители заметили киноляп с покупками Катерины после работы и ковер со стены любовника, притворяющийся пледом в сцене пикника с Гошей.