Актриса Аулии Кравальо — о мультфильме «Моана 2»

Актриса Аулии Кравалью, озвучившая Моану в первой и второй частях мультфильма, рассказала, чем сиквел отличается от оригинала. По словам артистки, продолжение покажет «совершенно другое приключение».

© Чемпионат.com

Это совершенно другое приключение. Моана растёт. Она двигается ещё дальше — за пределы рифа.



Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Ко всему прочему в разработке также находится полнометражный фильм «Моана». Съёмки должны стартовать осенью — к роли Мауи вернётся Дуэйн Джонсон, который не только озвучит героя, но и сам сыграет его.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале The Rock. Права на видео принадлежат Disney.