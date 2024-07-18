Фильм «Сломя голову» откроет фестиваль «Одна шестая» в Екатеринбурге

Фильм Свердловской киностудии 3 августа откроет кинофестиваль "Одна шестая" в Екатеринбурге.

© Кадр из фильма «Сломя голову»

Картину "Сломя голову" снимали здесь же, а в массовых сценах приняли участие жители города. В главных ролях - Егор Корешков, Владимир Битоков, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Рома Зверь и другие. Фильм уже побывал на кинофестивале "Зимний" - в конце прошлого года - и готовится к прокату. Премьера состоится скоро в российских кинотеатрах и в онлайн-кинотеатре KION.

По сюжету талантливый и скромный преподаватель античной литературы Андрей (Егор Корешков) становится невольным свидетелем ограбления банка, а благодаря нечистому на руку следователю - еще и подозреваемым в совершении этого преступления. Именно так Андрей знакомится с мужественным и брутальным начальником службы безопасности банка Сергеем (Владимир Битоков). Их дружба запустит целую серию внезапных, трагикомичных и странных событий, в которых поступки "эллина" и "варвара" в своей непредсказуемости обретут новые смыслы.

Это история о том, что в современном мире нельзя "просто стоять и просто смотреть". Мир изменился. Его законы теперь сродни законам квантовой физики, когда наблюдающий влияет на наблюдаемое:

"Смотришь, значит, участвуешь".



Любопытно, что именно эта фраза впоследствие стала одним из слоганов онлайн-кинотеатра KION.