«Амедиа продакшн» заявила о старте съемок второго сезона сериала «Казанова»

Кинокомпания "Амедиа продакшн" запустила в производство второй сезон ретро-сериала Первого канала "Казанова", сообщили ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

© Кадр из сериала «Казанова»

"Стартовали съемки второго сезона сериала "Казанова". Съемки сериала пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Премьера второго сезона сериала "Казанова" на Первом канале состоится в 2025 году", - рассказали в пресс-службе.



В касте проекта помимо знакомых зрителям Антона Хабарова, Светланы Ходченковой, Сергея Угрюмова и Катерины Шпицы появятся Ольга Лапшина, Анна Банщикова, Мария Смольникова, Яна Крайнова, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Александр Яцко и другие. Режиссером-постановщиком второй части выступил российский режиссер и сценарист Сергей Комаров ("Эти глаза напротив", "Журавль в небе"). Над сценарием вновь работал Дмитрий Новоселов ("Подкидыш", "Отличница", "Зорге", "Что и требовалось доказать").

Основные события сюжета второй части происходят летом 1980 года. Страна готовится к Олимпийским играм. Спустя два года после событий первого сезона аферист Игорь Апрельцев (Антон Хабаров) - он же Казанова - стремится "очистить" свою биографию и получить новый паспорт. Он все еще находится в уголовном розыске и вынужден скрываться в Ленинграде у сожительницы Тихомировой (Анна Банщикова).