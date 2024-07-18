Создатели сериала "Тайны Карениной" ответили на вопросы о нем

Гостей мероприятия на аллеях Тульского кремля встречал сам Лев Толстой (в исполнении актера местного театра), который интересовался у проходящих, не видели ли они Анну Каренину? А первые зрители сериала смогли увидеть сразу шесть Анн Карениних — на экране. Представили проект шоураннер и продюсер Анастасия Корецкая, автор идеи и креативный продюсер Анна Колчина и актриса Анастасия Куимова, которая сыграла в «Тайнах Карениной» один из прототипов главной героини.

Первые две серии с 17 июля доступны в онлайн-кинотеатрах Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) и KION. «Тайны Карениной» — документально-художественный сериал, в котором объединились литературный детектив, романтическая мелодрама, психологический и социальный триллеры, художественная реконструкция и история нравов конца XIX века. В его основу легла книга Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной». Производством многосерийного фильма занималась «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, «Псих», «Актрисы», «Балет», «Неверные») при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и участии агентства экранизаций «Снимайте это немедленно!». Проект пополнит линейку Wink Originals («‎Слово пацана. Кровь на асфальте»‎, «Фишер», «Балет», «‎Библиотекарь»‎, «Неверные» и другие) и KION Originals («Почка», «Обоюдное согласие», «Клиника счастья» и другие).

Шоураннер и продюсер Анастасия Корецкая рассказала о фильме: «История Анны Карениной ярко описана и закончена. Однако современному человеку может быть сложно понять, почему финал героини был именно таким. Мы решили попытаться это объяснить. В своем новом сериале говорим со зрителем о реалиях XIX века, в которых жила героиня романа, о положении, в котором она оказалась».

Креативный продюсер и автор идеи Анна Колчина комментирует: «Роман “Анна Каренина” — один из самых экранизируемых в мире, поэтому, чтобы рассказать эту историю, мы выбрали форму кастинга. Но это необычный кастинг, актеры точь-в-точь похожи на прототипы героев, с которых Толстой и написал свой знаменитый роман. Поэтому, например, у нас есть шесть разных Анн, а значит, шесть знакомых автора, из которых он собрал свою Анну Каренину. Мы рискнули представить, что если бы сам Толстой снимал экранизацию романа?»

По сюжету актеры проходят пробы для фильма, который будет снят по самому известному роману Льва Толстого о любви. Все грани образа Анны Карениной воплощают сразу шесть актрис — по числу прототипов, с которых Лев Толстой писал свою героиню. Кроме актеров, в кадре находится и съемочная группа: художники, гримеры, костюмеры. В конце каждой серии нейросеть визуализирует портреты, соединяя прототипов и актеров, участвующих в кастинге. Вместе с актерами создатели проекта постараются по минутам восстановить день гибели одной из главных героинь русской литературы.

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