Вышла первая часть финального сезона сериала «Кобра Кай»

Сегодня на Netflix состоялась премьера первой части финального сезона сериала «Кобрай Кай». Серии уже можно посмотреть в сервисе, однако в России он не работает.

© Кадр из сериала «Кобра Кай»

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками.

Главные роли в сериале играют Ральф Мачио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.

Вторую часть шоу выпустят 28 ноября, а третью — в 2025 году, точной даты пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.