Вышел трейлер жесткого документального сериала «Худший бывший на свете»

Опубликован трейлер "Худшего бывшего на свете" (Worst Ex Ever). Это документальный тру-крайм-сериал Netflix.

© Кадр из фильма «Худший бывший на свете»

Шоу обещает рассказать о ряде шокирующих историй предательств и насилия. Всё подкрепляется свидетельствами очевидцев и записями с камер наблюдения. Остальное дополнят анимационные реконструкции.

Анонс сериала сулит "вскрытие тревожных реалий чудовищных отношений, затронув страх того, что многие по-настоящему ничего не знают о своих партнерах".

Все четыре эпизода первого сезона будут доступны 14 августа.

Один из создателей - вездесущий Джейсон Блум.