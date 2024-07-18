«Путь созидания»: как снять фильм на глубине 350 метров под землей
Имиджевые корпоративные фильмы постепенно меняют привычный формат. Усложняются сюжеты и улучшается качество съемок. FABULA Creative Agency создало фильм для компании «ФосАгро», в котором не сухие цифры, а реальные люди стали главными героями. Те, кто ежедневно непосредственно участвуют во всей производственной цепочке: от добычи апатита и производства минеральных удобрений до сбора щедрого урожая, от руды до еды.
Компания «ФосАгро» — один из крупнейших мировых производителей минеральных удобрений более чем для 100 стран мира. Для Петербургского международного экономического форума 2024 и внутренних целей компания хотела не просто снять видео о ключевых результатах, а отразить суть деятельности, ведь «ФосАгро» — это не только производство удобрений, но и серьезный вклад в науку, образование и воспитание подрастающего поколения.
Съемочная группа отправилась в настоящее путешествие на месторождения апатита. За две недели команда побывала в четырех городах России, чтобы узнать секреты добычи и применения минерала. По пути им встретились завораживающие пейзажи, Хибинские месторождения и его подземные рудники. По словам агентства, все время команде помогали неравнодушные люди, которые удивляли своей открытостью и искренним желанием сохранить природу.
"Для съемок фильма мы поехали в двухнедельную экспедицию по просторам России: Москва, Кировск, Череповец, Орёл и даже спустились на 350 метров под землю. В итоге отсняли тонну материала. Сильное впечатление произвел процесс добычи апатита: машина бурит под землей будто самостоятельно, без участия человека, который на самом деле сидит в офисе и с помощью специальных джойстиков управляет ею. А еще гигантские БелАЗы, где только одно колесо высотой в двухэтажное здание! Для съемок был устроен масштабный кастинг, в фильме участвовали только те, кто непосредственно связан с компанией «ФосАгро». Меня всегда поражали люди, которые работают в таких местах и посвящают свою жизнь служению подобной деятельности", - Евгений Пырьев, генеральный продюсер и креативный директор «FABULA».
"При создании ролика хотели показать не столько масштабы производства и технологичность процессов, но именно людей, стоящих за каждой произведенной тонной минеральных удобрений — их уникальность, неравнодушие и любовь к достаточно непростому, но крайне важному делу. Нам было важно передать эмоции, настроение, искренность, очень бережное отношение к тому, без чего невозможно производство — природным ресурсам. Забота о людях и природе — вот ключевой девиз компании «ФосАгро». Уверены, что через ролик нам удалось передать созидательный и ответственный подход в деятельности компании «ФосАгро»", - Михаил Стеркин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу «ФосАгро».
Состав творческой группы:
«ФосАгро» (клиент):
- Заместитель генерального директора по продажам и маркетингу: Михаил Стеркин;
- Начальник отдела брендинга и рекламы: Елена Колотенко;
- Главный специалист отдела брендинга и рекламы: Сергей Панченко;
- Начальник отдела управления по информационной политике: Александр Бируля;
- Начальник управления по информационной политике: Ольга Крючек;
- Заместитель начальника управления по информационной политике: Анна Метелева;
- Заместитель директора по информационной политике: Владимир Загоскин;
- Ведущий специалист дирекции по информационной политике: Ольга Ярош;
- Директор департамента по работе с некоммерческими организациями АНО «ДРОЗД»: Андрей Дубровин;
- Руководитель центра ИПЦ «Зелёная планета»: Светлана Злобина;
- Директор горнолыжного комплекса ООО «Тирвас»: Александр Сергиенко.
FABULA (Креативное агентство):
- Креативный директор: Евгений Пырьев;
- Арт-директор: Митя Бугаев;
- Сценарист: Инна Самылова;
- Сценарист: Руслан Фехрединов;
- Сценарист: Дмитрий Кузнецов;
- Сценарист: Дмитрий Ухорский.
Shchi (Продакшен):
- Генеральный продюсер: Евгений Пырьев;
- Исполнительный продюсер: Людмила Полухина;
- Режиссёр: Дмитрий Квашнин;
- Оператор-постановщик: Филипп Задорожный;
- Ассистент оператора-постановщика: Ильдар Рашитов;
- Оператор дрона: Виталий Якимов;
- Режиссёр монтажа: Илья Чернышов;
- Колорист: Виктор Малыгин;
- Саунд-дизайнер: Равшан Кузнецов.