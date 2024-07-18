Вышел трейлер продолжения культового сериала «Голяк»

Опубликован трейлер (18+) шестого сезона Brassic. В одной из русских локализаций сериал известен как "Голяк".

© Кадр из сериала «Голяк»

Судя по минутному ролику продолжения шоу, ставшего культовым, нелегального драйва там по-прежнему выше крыши.

Премьера - "скоро", пока без даты.

"Голяк" - криминальная комедия, выходит с 2019 года.

Главная звезда - Джозеф Гилган, известный, в частности, по одной из центровых ролей в "Проповеднике" (18+). Его герой, мелкий прощелыга Винни, живет в английской глубинке и ежедневно промышляет со своими дружками разного рода темными и нелепыми делами, приносящими символический доход.