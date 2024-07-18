Вышел трейлер продолжения культового сериала "Голяк"
Опубликован трейлер (18+) шестого сезона Brassic. В одной из русских локализаций сериал известен как "Голяк".
Судя по минутному ролику продолжения шоу, ставшего культовым, нелегального драйва там по-прежнему выше крыши.
Премьера - "скоро", пока без даты.
"Голяк" - криминальная комедия, выходит с 2019 года.
Главная звезда - Джозеф Гилган, известный, в частности, по одной из центровых ролей в "Проповеднике" (18+). Его герой, мелкий прощелыга Винни, живет в английской глубинке и ежедневно промышляет со своими дружками разного рода темными и нелепыми делами, приносящими символический доход.