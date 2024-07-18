В фильме «Джентльмены удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента

В культовой советской комедии режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи» зрители обнаружили несколько киноляпов, среди которых несовпадение татуировок у бандита Доцента, которого сыграл народный артист СССР Евгений Леонов.

© Кадр из фильма «Джентльмены удачи»

Например, в сцене, где герой заселялся в гостиницу, на его плече виднелась татуировка в виде лампочки. Но в тот же сценический день и в других сценах лампочка перевернулась вверх ногами. В другой сцене, когда персонаж Трошкин закаляется с компанией, татуировки еле видны.

Дело в том, что на время съемок на тело актера наносили временные татуировки, которые то и дело меняли свое расположение, а то и вовсе исчезали или стирались, уточняют «Известия». В ряде эпизодов татуировки не совпадают.

Внимательные зрители услышали музыкальный киноляп в фильме «Москва слезам не верит». В одной из его сцен играет песня Jamaica в исполнении Робертино Лоретти. Однако действие разворачивается в 1958 году, а пластинки с композицией появились в СССР только в 1962-м. «Вечерняя Москва» собрала «свежие» киноляпы любимых культовых фильмов СССР.