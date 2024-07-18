Какое белорусское кино смотрят в России

В этом году белорусский кинематограф отмечает свое 100-летие. К знаменательной дате приурочены премьеры, некоторые из них уже посмотрели россияне. Но если российские ленты выходят регулярно в прокат в Беларуси, то белорусские в России можно увидеть в основном на кинофестивалях.

© Кадр из фильма «Культурная комедия»

В белорусских кинотеатрах с успехом идут "Культурная комедия" Владимира Котта, мультяшное "Большое путешествие. Вокруг света" и "Не одна дома" - фильм для юных зрителей. В картине играют блогеры и белорусские актеры. Режиссер Василий Свиридов вдохновился историей "Один дома" с Маколеем Калкиным, но все сделал на свой лад.

Что касается белорусских лент, то в России их можно увидеть на фестивалях. Так, фильм "Киношники" с участием народного артиста России Юрия Стоянова победил в номинации "Лучший полнометражный фильм международной программы" на XXIX Международном фестивале "Кино - детям" в Самаре.

"Киношники" - дебют белорусского режиссера, трижды лауреата президентской премии Кирилла Халецкого.

- В "Киношниках" много "правды жизни", - убежден Кирилл Халецкий. - Хватает и житейского юмора, не забыты острые современные темы: искусственный интеллект, онлайн-курсы, инфоцыганство...



"Подрыв" белорусского режиссера Ивана Павлова стал победителем на фестивале правильного кино в номинации "Лучший сценарий". Вручение награды состоялось в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Лауреат премии Союзного государства, художественный руководитель минского Театра-студии киноактера Александр Ефремов стал обладателем Золотого диплома "За гуманистическую направленность и отражение проблем современной медицины в кинематографе" в фильме "Лист ожидания" XXXIII Международного кинофорума "Золотой Витязь", который прошел в Омске. На фестивале было показано более десяти белорусских фильмов: среди них "Резьбяр" режиссера Надежды Габец, "Страна спасенного великана" Игоря Бышнева, "Посадить дерево" Ксении Скоробогатой.

Также прошла ретроспектива фильмов народного артиста СССР, белорусского классика Виктора Турова. В Омске зрители увидели два фильма о лауреате премии Союзного государства за 2013-2014 годы белорусском скульпторе Иване Миско - "Вселенная Ивана Миско" Евгения Сетько и "Земное притяжение Ивана Миско" Сергея Катьера.

Миско создал целую галерею скульптурных портретов выдающихся представителей "звездной" профессии, среди которых едва ли не все космонавты бывшего Советского Союза, а также космонавты - уроженцы Беларуси: Владимир Коваленок, Петр Климук, Олег Новицкий.

В Беларуси завершено производство картины "Черный замок". Права на экранизацию романа киностудия "Беларусьфильм" выкупила у племянницы писателя Владимира Короткевича. Сценарий написал продюсер Глеб Шпригов. За реализацию взялся российский режиссер Кирилл Кузин, ученик Владимира Хотиненко. Замечательный российский актер Евгений Стычкин сыграл в ленте детектива.