Появилось первое фото со съемок фильма «Дракула» Люка Бессона

Издание Deadline радует поклонников Люка Бессона. Журналисты опубликовали первое фото со съёмочного процесса картины. На нём можно увидеть самого режиссёра и актёра Калеба-Лэндри Джонсона.

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По словам Бессона, он решил взяться за фильм про Дракулу, чтобы ещё раз поработать с Джонсоном. Постановщик отметил, что у него нет какого-то явного интереса к истории про вампирского лорда.

Синопсис ленты

XV век. После смерти жены Влад Дракула отказывается от Бога и становится вампиром. В конце XIX века в Лондоне он видит женщину, похожую на его жену, и начинает её преследовать.

Вместе с Калебом-Лэндри в проекте сыграет Кристоф Вальц, известный по «Бесславным ублюдкам». Ещё в касте числится Матильда Де Анджелис.

«Дракула» был написан ещё в далёком 1897 году и по сей день считается одним из самых известных произведений в мире.