Актер Марк Эйдельштейн снимается в фильме «До Солнца и обратно»

Актер из Нижнего Новгорода Марк Эйдельштейн снимается в фильме «До Солнца и обратно» (16+), сообщается в Telegram-канале продюсерской компании «Fruit time production».

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Подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что главную роль исполнит Олег Чугунов.

Напомним, карьера актера Марка Эйдельштейна началась в 2020 году. За три года он успел сняться в 12 проектах, в том числе в фильмах «Праведник», «Витринный экземпляр» и сериале «Монастырь». В конце весны он принял участие в 76‑м Каннском фестивале.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что появился трейлер фильма «Анора», в котором играет нижегородец Марк Эйдельштейн.