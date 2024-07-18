Подборка сериалов, которые стоит посмотреть в июле

«Королева змей» // The Serpent Queen (2 сезон)

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Когда: с 12 июля;

Страна: США;

Жанр: драма;

В главных ролях: Саманта Мортон, Лив Хилл, Амрита Ачария, Энцо Чиленти, Барри Атсма.

Сериал о жизни и правлении Екатерины Медичи, королевы Франции, которая занимала престол с 1547 по 1559 год. В возрасте 14 лет Екатерина вышла замуж за Генриха II, будущего монарха Франции. Однако вскоре узнала, что её супруг влюблён в женщину старше него, а сама Екатерина не могла иметь детей. После того как её надежды на счастливую семейную жизнь были разрушены, юная Кэтрин научилась использовать хитрость и жестокость, чтобы выжить. Со временем она превратилась в безжалостную правительницу.

Сериал создан по мотивам книги Леони Фрид «Екатерина Медичи: Королева Франции эпохи Возрождения».

Снова на воле // Unprisoned (2 сезон)

Когда: с 18 июля;

Страна: США;

Жанр: комедия;

В главных ролях: Керри Вашингтон, Делрой Линдо, Фали Ракотохавана, Джи Янг Хань, Джордин МакИнтош.

Пейдж — психотерапевт и мать-одиночка, чья жизнь кардинально меняется, когда её отец выходит из тюрьмы и переезжает к ней после 17-летнего заключения. Пейдж беспокоится из-за этого, ведь она до сих пор не простила отца за то, что он не принимал участия в ее жизни.

Бандиты во времени // Time Bandits

Когда: с 24 июля;

Страна: Великобритания, США;

Жанр: фэнтези, приключения, семейный, комедия;

В главных ролях: Лиза Кудроу — Пенелопа; Кал-Эл Так.

Сериал рассказывает о приключениях 11-летнего Кевина, который однажды обнаружил в своей спальне портал во времени. Там он встретил шестерых гномов-разбойников, которые искали сокровища. Они объяснили ему, что используют специальную карту для путешествий во времени. Однако их приключения были прерваны, когда дух Верховного существа начал преследовать гномов. Они были вынуждены спасаться бегством, и мальчик отправился с ними в это опасное путешествие. Вместе с новыми друзьями он отправился в невероятное путешествие, где стал участником ключевых исторических событий: оказался за одним столом с Наполеоном Бонапартом, познакомился с греческим царём Агамемноном, плавал на «Титанике», встретил Робин Гуда в Шервудском лесу и многое другое.

Санни // Sunny

Когда: с 10 июля;

Страна: США;

Жанр: драма, комедия;

В главной роли: Рашида Джонс.

В центре сюжета — история Сьюзи, американки, которая живёт в Японии. В её спокойной жизни происходит трагедия: её муж и сын пропадают в загадочной авиакатастрофе. Чтобы утешить Сьюзи, представитель компании, где работал её муж, дарит ей робота по имени Санни. Поначалу Сьюзи не хочет иметь с ним ничего общего, но со временем они становятся друзьями. И самое главное — Санни может помочь героине раскрыть правду об исчезновении близких.

Сериал исследует различные аспекты, связанные с созданием и использованием искусственного интеллекта, а также его влияние на жизнь людей. Герои взаимодействуют с искусственным интеллектом, переживают эмоции и обсуждают потенциальные опасности, которые могут таиться в технологиях будущего.

Обреченные на славу // Those About to Die

Когда: с 18 июля;

Страна: США, Германия, Италия;

Жанр: боевик, драма, комедия;

В главной роли: Энтони Хопкинс.

Историческая драма о гладиаторских боях в Древнем Риме знакомит зрителей с запутанным и коррумпированным миром, где спорт, политика и бизнес тесно переплетаются. В центре сюжета — персонажи из различных слоев римского общества. Император Веспасиан, которого и играет Энтони Хопкинс, опытный воин, пришедший к власти после кровопролитной гражданской войны. Он стремится успокоить народ и для этого решает предоставить не только хлеба, но и зрелищ. Император организует регулярные гладиаторские бои, гонки на колесницах и публичные казни на арене.