Музыкант Горшенев ответил, будет ли продолжение сериала «Король и Шут»

Лидер групп «Горшенев» и «Кукрыниксы» Алексей Горшенев рассказал, что сейчас ведутся разговоры о продолжении сериала «Король и Шут».

«Все упирается в финансы, поэтому, как только будут деньги, дадут свисток, разобьют тарелку — и погнали наши городских», — сказал музыкант в беседе с «Газетой.Ru».



По его словам, снять грамотный фильм про «Короля и Шута» мог только один человек — Алексей Герман-старший.

Ранее продюсер сериала «Король и Шут» и директор проекта «Горшенев» Игорь «Панкер» Гудков в интервью НСН заявил, что говорить о выходе полнометражного продолжения сериала пока преждевременно, напоминает «Радиоточка НСН».