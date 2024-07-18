Новости о фильме «Мстители 5» обескуражили фанатов

В Сеть попали очередные неутешительные известия по ожидаемому супергеройскому блокбастеру «Мстители 5» студии Marvel, пишет портал Gamebomb. Как стало известно, из проекта ушел сценарист Майкл Уолдрон, который занимался переписыванием сценария после своего предшественника Джеффа Лавнесса. По одной из версий, студия Marvel рассталась с Майклом Уолдроном из-за неудовлетворительного сценария: фанаты опасаются, что из-за этого новый фильм может быть отложен на более поздний срок.

© Кадр из фильма «Мстители: Война бесконечности»

На данный момент выход фильма «Мстители 5» запланирован на май 2026 года. Фильм изначально должен был называться «Мстители: Династия Канга», но из-за увольнения исполнившего роль Канга актера Джонатана Мэйджорса в Сети появилась информация о том, что студия Marvel отказалась от этого героя и убрала подзаголовок. По некоторым данным, режиссером новой картины может стать Шон Леви, известный по работе над фильмом «Дэдпул и Росомаха» и сериалом Netflix «Очень странные дела».

О сюжете картины ничего не известно. Скорее всего, студия Marvel раскроет информацию о «Мстителях 5» на выставке San Diego Comic-Con 2024, которая пройдет с 25 по 28 июля.

В Сети ранее появился первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» режиссера Шона Леви. За первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров на YouTube. Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Мировая премьера картины запланирована на 26 июля.