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Театр Олега Табакова снимает фильм по роману Васильева "В списках не значился"

Театр Олега Табакова (ТОТ) снимает фильм по роману Бориса Васильева "В списках не значился", сообщил журналистам художественный руководитель ТОТ Владимир Машков, добавив, что сам также сыграет в этой картине.

Театр Олега Табакова снимает фильм по роману Васильева «‎В списках не значился»‎
© РИА Новости
"У меня была мечта о том, чтобы делать кино с артистами нашего театра. И мне кажется, она сейчас реализуется, реализуется буквально в сентябре. Мы уже начали подготовку. Вместе с Тимуром Вайнштейном и 1-2-3 Production мы начинаем снимать полнометражное кино по повести Бориса Васильева "В списках не значился", - сказал худрук.

По его словам, для участия в съемках прошли пробы артисты ТОТ и студенты Театральной школы Олега Табакова. Роль Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер.

"И у меня будет небольшая роль тоже", - сказал Машков.

Он сообщил, что над сценарием работает заведующий литературной частью ТОТ Олег Антонов. Имя режиссера худрук пока оставил в тайне.

Машков рассказал, что съемки начнутся в Бресте, а потом продолжатся на площадке, которая сейчас строится.

"Там огромная часть Брестской крепости, включая колокольню, которая была там 20-метровая. Там будем снимать", - пояснил народный артист РФ.

Машков также добавил, что такой возможности сниматься в кино, как шесть лет назад, у него сейчас нет.

"Сейчас я планировать мою жизнь отдельно от театра и от союза [Союза театральных деятелей] не могу", - заключил худрук.

Машков в июне 2024 года был назначен на должность директора "Современника". Он сообщил, что на посту директора будет курировать и художественную политику театра. Также артист является председателем Союза театральных деятелей РФ.

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