Театр Олега Табакова снимает фильм по роману Васильева «‎В списках не значился»‎

Театр Олега Табакова (ТОТ) снимает фильм по роману Бориса Васильева "В списках не значился", сообщил журналистам художественный руководитель ТОТ Владимир Машков, добавив, что сам также сыграет в этой картине.

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"У меня была мечта о том, чтобы делать кино с артистами нашего театра. И мне кажется, она сейчас реализуется, реализуется буквально в сентябре. Мы уже начали подготовку. Вместе с Тимуром Вайнштейном и 1-2-3 Production мы начинаем снимать полнометражное кино по повести Бориса Васильева "В списках не значился", - сказал худрук.



По его словам, для участия в съемках прошли пробы артисты ТОТ и студенты Театральной школы Олега Табакова. Роль Николая Плужникова исполнит Владислав Миллер.

"И у меня будет небольшая роль тоже", - сказал Машков.



Он сообщил, что над сценарием работает заведующий литературной частью ТОТ Олег Антонов. Имя режиссера худрук пока оставил в тайне.

Машков рассказал, что съемки начнутся в Бресте, а потом продолжатся на площадке, которая сейчас строится.

"Там огромная часть Брестской крепости, включая колокольню, которая была там 20-метровая. Там будем снимать", - пояснил народный артист РФ.



Машков также добавил, что такой возможности сниматься в кино, как шесть лет назад, у него сейчас нет.

"Сейчас я планировать мою жизнь отдельно от театра и от союза [Союза театральных деятелей] не могу", - заключил худрук.



Машков в июне 2024 года был назначен на должность директора "Современника". Он сообщил, что на посту директора будет курировать и художественную политику театра. Также артист является председателем Союза театральных деятелей РФ.