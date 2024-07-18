В Волгоградской области открыли уличный кинотеатр

Проект создания уличного кинотеатра в Камышине получил финансовую поддержку, став победителем программы инициативного бюджетирования.

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Как сообщает администрация Камышина, местные жители выступили с инициативой возродить на набережной традицию вечернего просмотра фильмов под открытым небом, сформировали проект и представили его на конкурс.

Она получила широкую общественную поддержку, собрав в ходе рейтингового отбора около 3 тыс. голосов. Инициативная группа закупила необходимое оборудование: надувной экран, проектор, складные стулья и тд.

Напомним, одним из востребованных инструментов считается именно механизм инициативного бюджетирования. За последние 5 лет на территории региона реализовали 1085 проектов, до конца текущего года планируется осуществить еще 529 народных инициатив.