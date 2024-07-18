Шарлиз Терон рассказала, когда выйдет второй сезон сериала «Бессмертная гвардия»

Недавно актриса Шарлиз Терон («Могучий Джо Янг», «Адвокат дьявола») провела ежегодную благотворительную вечеринку Block Party. В рамках неё звезда поделилась, что премьера второго сезона сериала «Бессмертная гвардия» состоится уже скоро.

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Мы застряли в этом всём, и наш пост-продакшн свернулся. Но наконец-то мы вернулись к работе, чему я очень рада.

Согласно синопсису, на протяжении веков отряд бессмертных воинов из разных эпох сражается со злом во имя человечества, поэтому им приходится тщательно скрывать свою сущность. Их предводительница Энди соглашается освободить очередных заложников, но отряд попадает в засаду, и теперь у бывшего ЦРУ-шника есть видеодоказательства их бессмертия.

Также в актёрский состав вошли Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Лука Маринелли, Чиветель Эджиофор, Гарри Меллинг, Вероника Нго, Наташа Карам, Метте Таули и другие. Режиссёром шоу выступает Джина Принс-Байтвуд.