Когда и где покажут мультсериал "Зверский детектив" по книжному хиту Старобинец

20 июля на анимационном фестивале "Бессонница" пройдёт показ первой серии анимационного сериала "Зверский детектив" по книжному хиту Анны Старобинец. Там же режиссер Александра Евсеева расскажет о работе над сериалом: какие сложности возникали при адаптации литературного сюжета, как создавались дизайн и аниматик, как происходил процесс озвучания.

© Российская Газета

События в книге и в сериале происходят в благополучном Дальнем Лесу - в этом мире зверей запрещено есть законом. Внезапное преступление нарушает привычное течение жизни - и теперь сыщик Барсук и его напарник Барсукот берутся за расследование...

Семейный мультфильм "Зверский детектив" по книге Анны Старобинец дети и родители очень ждут. Сериал выйдет на Кинопоиске осенью, а Плюс Студия займётся развитием дополнительного контента и лицензионных товаров вокруг анимационного хита.