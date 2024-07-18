Стала известна дата цифровой премьеры комедии «Манюня: Приключения в Москве»

Представители онлайн-кинотеатра Okko рассказали, что семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве» выйдет в стриминговом сервисе уже 25 июля. Премьера картины в широком прокате состоялась 30 мая — за это время лента заработала 288 млн рублей.

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«Манюня: Приключения в Москве» — полнометражная картина, выступающая продолжением одноимённого сериала про советскую девочку в 1980-е. В ленте также присутствует легендарный актёр Юрий Никулин, голос и внешность которого авторы воссоздали при помощи искусственного интеллекта.

Напомним, в актёрский состав также вошли Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян и другие. Режиссёром ленты выступил Денис Гуляр (сериал «Манюня»).