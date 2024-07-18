Декстер возвращается: опубликованы первые кадры со съемок приквела культового триллера

Paramount+ совместно с Showtime опубликовали первые кадры сериала-приквела «Декстера» под названием «Декстер: Первородный грех».

© Paramount+ и Showtime

События многосерийного триллера, дата премьеры которого пока не известна, разворачиваются за 15 лет до «Декстера». Главные роли в киноленте исполняют Кристиан Слэйтер, Патрик Гибсон и Молли Браун. Компанию на экране им составят Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси, Джо Пантольяно, Бриттани Аллен и другие актеры.

© Paramount+ и Showtime

© Paramount+ и Showtime

Режиссирует сериал Моника Реймунд, которая работала над проектами «Обмани меня», «Кайфтаун», «Чикаго в огне», «Хорошая жена», и «Полиция Чикаго». За сценарий отвечал Клайд Филлипс, как и в случае с «Декстером» и «Декстером: Новая кровь».

© Paramount+ и Showtime

Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Битлджуса Битлджуса».