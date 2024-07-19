Какие фильмы посмотреть на неделе

С 18 по 25 июля на экраны выходят российская комедия «Водитель-олигарх», драма «Мадам Клико» и боевик «Эффект парадокса». На платформах стартуют историческая многосерийная драма «Обреченные на славу» и четвертый сезон сериала «Сквозь снег». Каждый четверг NEWS.ru рассказывает о главных премьерах недели.

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«Водитель-олигарх»

Премьера: 18 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Павел Прилучный, Алексей Чадов, Ольга Погодина, Станислав Дужников, Дмитрий Хрусталев, Анна Уколова, Елена Валюшкина.

Зачем смотреть: российская комедия, в которой избалованный олигарх устраивается работать личным водителем на спор и влюбляется в актрису-стерву.

Сын олигарха Тимур Бабурин (Павел Прилучный) не знает, что такое ходить на работу, он привык тратить отцовские деньги и участвовать в экзотических спорах, таких как, например, спрыгнуть с вертолета в бассейн. Однажды его отец умирает, а он становится наследником огромного состояния. Бизнес-партнер его отца Антон (Алексей Чадов) пытается предотвратить разорение банка, который унаследовал главный герой, и предлагает ему заманчивый спор.

Так, главный герой должен на месяц стать личным водителем представительницы московской элиты (Ольга Погодина), которая славится скверным характером. Кроме прочего, ее шоферы не задерживаются на своем месте надолго. В случае если Тимур проиграет спор, ему придется уйти из бизнеса.

Однако главный герой еще не подозревает, насколько судьбоносным для него окажется это пари. Оно изменит не только избалованного олигарха, но и его новоиспеченную работодательницу.

«Мадам Клико»

Премьера: 18 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Фиби Николлс, Хейли Беннетт, Том Стерридж, Наташа О’Кифф, Лео Сутер, Бен Майлз, Сэм Райли, Крис Ларкин, Пол Рис, Кристофер Вильерс, Кара Сеймур, Энсон Бун, Йен Каннингем.

Зачем смотреть: впечатляющая биографическая драма по мотивам мирового бестселлера о сильной женщине — Барбе-Николь Клико-Понсарден, которая создала империю шампанского, несмотря на антиженский закон.

Барба-Николь Клико-Понсарден (Хейли Беннетт) вышла замуж по любви и наслаждалась счастливым браком, пока спустя семь лет после свадьбы, в разгар наполеоновских войн, не овдовела. Отец ее мужа хотел продать виноградники, чтобы спасти погреб от разорения, однако супруг завещал их своей жене, зная, что она никогда их не продаст.

Вдова Клико унаследовала весь бизнес покойного мужа, находившийся тогда в упадке. Она обзавелась советником в лице виноторговца Луи Боне, который помог ей обойти торговое эмбарго Наполеона, запрещающее продавать шампанское за границу. Между ними завязался страстный роман, полный конфликтов и противоречий, но, несмотря на это, вдова Клико мыслями всегда была связана с покойным мужем, который, как ей казалось, одобрил бы изменения в компании.

Благодаря дерзости, смелости и упорству вдова Клико смогла привести дела мужа в порядок, сделать его винодельню всемирно известной и стать легендой уже при жизни.

«Эффект парадокса»

Премьера: 18 июля.

Где смотреть: в кинотеатрах.

В ролях: Ольга Куриленко, Харви Кейтель, Оливер Тревена, Андреа Гарофало, Малич Сиссе, Диего Гуерра.

Зачем смотреть: боевик, главные роли в котором исполнили уроженка Запорожской области Ольга Куриленко и звезда гангстерских фильмов Скорсезе и Тарантино — Харви Кейтель.

Прежде страдавшая от наркозависимости Карина (Ольга Куриленко) оказалась случайной свидетельницей убийства, в котором замешана мафия. Чтобы спасти свою дочь Люси (Элис Астонс), единственного человека, которого она ценит, из лап киллера Ковека (Оливер Тревена), ей пришлось помогать убийце. Но он на самом деле оказался коррумпированным агентом Интерпола, который был вынужден использовать свои связи, чтобы подчищать за мафией.

Критиковавший систему Ковек внезапно проникся симпатией к своей заложнице и решил отомстить мафии. Жизнь главной героини превратилась в постоянную борьбу с полицией, миром преступности и неумолимым истечением времени.

«Обреченные на славу»

Премьера: 19 июля.

Где смотреть: «Амедиатека», «Кинопоиск», Wink.

В ролях: Энтони Хопкинс, Иван Реон, Том Хьюз, Руперт Пенри-Джонс, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Сара Мартинш, Габриэлла Пессион, Джулия Нуннари.

Зачем смотреть: масштабная историческая драма от голливудских «монстров» и оскаровских номинантов, действие которой происходит внутри сложного коррумпированного мира гладиаторского спорта в Древнем Риме.

Сюжет разворачивается в последние годы правления императора Веспасиана. Гладиаторские бои тогда находились на пике популярности и давали возможность прославиться тем, у кого не было иных путей подняться в иерархическом обществе Древнего Рима. Мелкий преступник, владевший ставочным бизнесом, Тенакс решил стать учредителем гладиаторских игр. Для достижения цели он придумал создать свою гоночную команду во главе со знаменитым гонщиком Скорпусом.

Тенакс заручился поддержкой богатой нумидийской торговки Калы, дочери которой были проданы в рабство, а сын стал гладиатором. Но на пути амбициозного «букмекера» стоял владелец другой гоночной команды — могучий римский патриций Маркус, аппетиты которого не ограничивались гладиаторскими боями, а простирались до императорского трона, занятого слабым стареющим Веспасианом. При этом наследникам императора было не до этого, так как их увлекали междоусобные распри — одаренный военный лидер Тит и коварный политик Домициан боролись за внимание отца.

«Сквозь снег»: четвертый сезон

Премьера: 21 июля.

Где смотреть: Netflix.

В ролях: Дженнифер Коннелли, Давид Диггс, Мики Самнер, Элисон Райт, Лена Холл, Иддо Голдберг, Шейла Ванд, Аннализ Бассо, Шон Бин.

Зачем смотреть: заключительный сезон сериала — адаптации одноименной графической новеллы с обладательницей «Оскара» Дженнифер Коннелли в главной роли.

Планета столкнулась с глобальным кризисом, в результате которого наступил новый ледниковый период. Огромный поезд, наполненный выжившими, движется вокруг земного шара, превратившегося в непригодную для жизни ледяную пустошь. Внутри него существует жесткая иерархия: от верховной элиты, находящейся в первых вагонах, до угнетенных, находящихся в хвосте.

В конце третьего сезона некоторые пассажиры отправились на поиски безопасного места под названием Новый Эдем, остальные же остались в поезде.