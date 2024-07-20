Вышел стильный трейлер «Конклава» с Изабеллой Росселлини и Рэйфом Файнсом

Опубликован трейлер британо-американского "Конклава" (Conclave, 18+) - ролик эпичной стильности и эстетских красот практически на грани болевого порога.

© Российская Газета

В ролях - дважды номинант премии "Оскар" Рэйф Файнс, дважды лауреаты "Золотого глобуса" Стэнли Туччи и Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Брайан Ф. О'Бирн, Яцек Коман, Серджо Кастеллитто и Мераб Нинидзе.

Поставил ленту номинант "Оскара" - за "На Западном фронте без перемен" - Эдвард Бергер, названный фильм взял в прошлом году четыре статуэтки. Включая в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

В основе нового проекта Бергера - одноименный роман-бестселлер Роберта Харриса. В нем кардиналы выбирают нового Папу Римского - после смерти предыдущего.

Процесс сопровождают крайне недобрая кулуарная возня, козни, интриги и невыразимых прелестей мастерство оператора.

Прокат фильма начнется в ноябре.