Опубликован финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул»
Компания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул».
Мировая премьера киноленты запланирована на 16 августа 2024 года.
Главные роли в фильме исполнили Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй и Спайк Ферн.
Режиссировал хоррор Феде Альварес («Тревожный звонок»), за сценарий отвечали он же, Родольфо Саягес и Дэн О’Бэннон. Последний работал над «Чужим» и «Чужими».
Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Битлджуса Битлджуса».