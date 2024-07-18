Опубликован финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул»

Компания 20th Century Studios опубликовала финальный трейлер хоррора «Чужой: Ромул».

© Кадр из трейлера фильма "Чужой: Ромул"

Мировая премьера киноленты запланирована на 16 августа 2024 года.

Главные роли в фильме исполнили Изабела Мерсед, Кейли Спейни, Арчи Рено, Дэвид Джонссон Фрэй и Спайк Ферн.

Режиссировал хоррор Феде Альварес («Тревожный звонок»), за сценарий отвечали он же, Родольфо Саягес и Дэн О’Бэннон. Последний работал над «Чужим» и «Чужими».

Ранее «Рамблер» показывал трейлер «Битлджуса Битлджуса».