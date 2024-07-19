В Сети выходит первый фильм с Евгением Петросяном

25 июля в Сети состоится онлайн-релиз фильма "Манюня: Приключение в Москве", продолжения популярного сериала. Ранее картина вышла в кинотеатрах. К интернет-премьере приурочен выход трейлера.

© кадр из фильма

Сюжет картины "Кинокомпании братьев Андреасян" такой: 1981-й год. Роза Иосифовна везет рыжеволосую непоседу Манюню и ее подруг Каринэ и Наринэ в Москву во время летних каникул. Компания останавливается у старого друга бабушки Григория Савельевича, который обещает провести их по самым красивым местам столицы. Вскоре они начинают подозревать его в шпионаже.

Подозрительного Григория Савельевича сыграл известный комик Евгений Петросян, и это его первая роль в кино.

Также в ролях: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карина Мнацаканян, Джульетта Степанян, Сергей Канаев и Андрей Кондратьев.

Фильм выйдет в онлайн-кинотеатрах Okko и START.