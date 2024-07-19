В России состоится премьера сериала "Обреченные на славу" с Хопкинсом

В российском онлайн-кинотеатре выйдет сериал «Обреченные на славу» с Энтони Хопкинском в роли римского императора. Об этом пишет ТАСС.

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Сериал состоится на одной из отечественных киноплатформ. Премьера исторической драмы о Римской империи с двукратным лауреатом «Оскара» Энтони Хопкинсом в главной роли «Обреченные на славу» запланирована на 19 июля .

Режиссером проекта стал Роланд Эммерих, известный по фильмам-катастрофам «День независимости», «Послезавтра» и «2012», а сценаристом выступил Роберт Родат, номинированный на «Оскар» за сценарий к фильму «Спасти рядового Райана».

Сериал основан на романе Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». В центре сюжета — восхождение императора Веспасиана, сыгранного Энтони Хопкинсом, на трон после кровопролитной гражданской войны. Чтобы успокоить народ, он решает предложить ему не только хлеб, но и зрелища. За кулисами гладиаторских боев и гонок на колесницах начинают развиваться интриги.

В актерский состав сериала, помимо Энтони Хопкинса, вошли такие звезды, как Иван Реон (из «Игры престолов»), Димитри Леонидас (из «Центуриона»), Лоренцо Рикельми (из »Марко Поло»), Том Хьюз (из «Мадам») и Габриэлла Пессион (из «Соври мне»).