Какое кино нравится зрителям? Послесловие к фестивалю "Горький fest"

Какое российское кино нравится зрителям? Что показал завершившийся в Нижнем Новгороде VIII фестиваль нового российского кино "Горький fest"? Какие фильмы отметили наградами профессиональные кинематографисты (члены жюри) и какие понравились простым зрителям?

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Целую неделю создатели фильмов встречались с публикой, рассказывали о съемочном процессе, отвечали на вопросы. На любые, самые каверзные, щекотливые: "Зачем вы сняли это кино? Почему убили свою героиню? Для чего отправились на съемки в Грузию? Какими фильмами вдохновлялись? Вам понравился наш город? Почему в Нижнем Новгороде сносят кинотеатры, или они находятся в руках частников?" Кстати, одна из деловых встреч была посвящена кинопроизводству в Нижегородской области. Участвовали в ней министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, а также режиссер фильма "Лгунья" Юлия Трофимова и продюсер Катерина Михайлова, продюсер фильма "Невада" Дарья Шлифштейн, снимали которые как раз на этой земле.

Лучшим фильмом фестиваля жюри назвало якутскую картину "Король Лир" известного кино- и театрального режиссера Сергея Потапова. Одни зрители хвалили актерскую игру, режиссуру, крупные планы, другие, не досмотрев и половины, уходили. Фильм снят на якутском языке, у него есть русские и английские субтитры. Режиссер на фестиваль не приехал, а одна из авторов сценария Ангелла Попова передала его благодарность зрителям "за то, что пришли посмотреть это странное кино".

Не осталась незамеченной и еще одна якутская картина - 11-минутная "Торбаса, или Как мы рубили мясо" Никиты Давыдова. Два приза у нее - "Лучшая драматургия" и "За смелость и оригинальность". А сделал ее дебютант в кино, повар по профессии.

Зрители были в восторге от фильма "Разъезд", короткометражной комедии, в которой блестяще сыграли Мария Смольникова (в итоге - приз жюри "Лучшая актерская работа"), Максим Стоянов и Татьяна Догилева. Он и получил приз зрительских симпатий.

"Для многих в нашей команде это был дебют", - сообщила режиссер Мария Меленевская.



С удовольствием смотрели комедию "Тополиный пух" Артема Лемперта и Кирилла Клепалова - под песни "Иванушек".

Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина (2024), прошедший в кинотеатрах, вызвал здесь неожиданный ажиотаж - показ состоялся на стадионе "Нижний Новгород", под открытым небом. Хотя он был вечерний (начинался в 22:30), переходящий в ночь.

"Это фантастическое, завораживающее зрелище, ни с чем не сравнимое!" - восхищались зрители.



На огромном экране в летнем кинотеатре - на поле стадиона - смотрели и "Бременских музыкантов", три версии (Инессы Ковалевской, Василия Ливанова, Алексея Нужного), и "Последний богатырь. Корень зла", и в 00:00 - "Брат 2". И все бесплатно.

А еще вечером под открытым небом можно было посмотреть фильм "Летучий корабль" Ильи Учителя, премьера которого состоялась в марте этого года, и шедевр Гарри Бардина, снятый на студии "Союзмультфильм" в 1979 году.

А в Культурном центре "Пакгаузы" показали сказочный немой фильм "Морозко" Юрия Желябужского (1924 год!) под живое музыкальное исполнение. В роли тапера - известный пианист, органист, композитор и импровизатор Филипп Чельцов. Зрители назвали это чудом.

Конечно, впечатления и мнения зрителей разнятся. Одни аплодируют, кричат "Браво!" и говорят создателям: "Большое спасибо вам за такое прекрасное кино!" Другие покидают зал, недовольные или возмущенные тем, что происходит на экране. Были такие отзывы: "Фильм "Против ветра" надо показывать в школах - как исторический документ эпохи". А после показа психологической драмы "Я тебя слышу" прозвучали такие вопросы: "Для кого вы это снимали?", "Вы и дальше собираетесь снимать гадости? Тогда вы - социально опасный человек", "Как вообще отобрали на конкурс этот фильм? Оградите нас от такого кино".

Много теплых, добрых слов услышал от зрителей режиссер Иван Юдин, представивший на фестивале проект "Тайны Карениной", уникальный сериал-исследование, который объединяет документальную и художественную формы. Эксперты (психолог, историк, научный сотрудник музея, режиссеры, писатель Павел Басинский, автор книги "Подлинная история Анны Карениной") рассуждают о романе Льва Толстого "Анна Каренина", а актеры проходят пробы в несуществующую экранизацию.

"Вы - первые зрители. Это премьера, и как приятно, что проходит она в таких великолепных интерьерах. И полный зал. Это большое чудо!" - восхищались создатели фильмов.



Они приехали в Нижний из Москвы, Петербурга, Якутска, Йошкар-Олы, Перми…

Нижегородцы написали в соцсетях и в залах говорили организаторам фестиваля:

"Спасибо за подаренный восхитительный праздник городу, жителям и любителям нашего российского кино", "Все фильмы очень интересные, заставляют задуматься, вызывают споры, эмоции, обсуждения, а это самое главное. Браво!", "Все звезды спокойно идут на общение, сидел в зале в окружении этих прекрасных актеров и режиссеров",

"Программа отличная! Спасибо за нее Андрею Апостолову. Прекрасный, очень крутой фестиваль!"



Вопрос - ответ

"РГ" задала вопросы киноведу Андрею Апостолову, программному директору фестиваля "Горький fest".

Это традиция вашего фестиваля - в одном конкурсе соревнуются документальные фильмы с игровыми, полный метр и "коротышки"?

Андрей Апостолов: Да, так здесь с первого года. Но не я это придумал - я работаю на фестивале третий год. Такая "сборная солянка" - особенность фестиваля "Горький fest". Это эксперимент, аттракцион для зрителей, не даст соскучиться…

Можно выделить доминирующий в программе жанр? Например, драму?

Андрей Апостолов: Вряд ли. Я и стремился к тому, чтобы сложить гармоничную программу, представить многогранную палитру, разные жанры, форматы, чтобы нигде не возникло ощущение повторяемости.

20 фильмов - разве это не много для конкурса?

Андрей Апостолов: Не много. Можно было бы даже увеличить их количество, учитывая, что многие из них - короткометражные, продолжительностью, скажем, 8 или 14 минут. И члены жюри согласились с тем, что здесь созданы довольно комфортные условия для работы.

Сколько заявок на участие получили?

Андрей Апостолов: Более 500. Многих шокирует эта цифра: огромный объем, сколько фильмов надо посмотреть, осмыслить! Но уверяю вас: серьезная проблема не в этом. Когда есть 50 достойных фильмов, из которых надо выбрать 20 - вот тут начинаются муки…

Все фильмы стали премьерами, не были на других фестивалях и в прокате. Нижегородцы увидели их на большом экране первыми. Это традиция вашего фестиваля?

Андрей Апостолов: Нет. В этом году мы замахнулись только на премьерные показы.

На следующий год придумаете что-то другое?

Андрей Апостолов: Конечно.