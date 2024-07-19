В Новосибирске снимут фильм об одном из старейших музыкальных коллективов России

Фильм "Осиротевший" о Русском академическом оркестре Новосибирской филармонии, одном из старейших профессиональных музыкальных коллективов страны, снимут при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Премьера киноленты запланирована на декабрь 2024 года, сообщила ТАСС режиссер и продюсер Ирина Белкина.

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"Я познакомилась с Владимиром Гусевым [художественным руководителем оркестра] еще в 2016 году во время большого портретного интервью, - сказала Белкина. - Не преувеличение, что молодежь сейчас не интересуется народной музыкой. Это мы и хотим изменить. Мы начали подготовку к съемкам фильма с согласия Владимира Гусева, но в прошлом году он скончался. Фильм - дань памяти человеку, который руководил оркестром почти полвека".



По словам кинорежиссера, картина будет состоять из интервью, репортажных съемок выступлений оркестра. В работе над фильмом будет задействован весь музыкальный коллектив.

Полномасштабные съемки фильма начнутся в сентябре, а премьера будет приурочена ко дню памяти Владимира Гусева. Премьерный показ создатели надеются провести в большом зале филармонии. Продюсер добавила, что фильм ориентирован на молодежь.

"Планируем отсмотреть Новосибирск сверху по картам и найти объекты, напоминающие музыкальные инструменты. Например, если русло реки напомнит балалайку, то потом при помощи графики этот инструмент прорисуется на изображении с квадрокоптера. Кроме того, планируется съемка выступления оркестра на крыше филармонии", - отметила собеседница ТАСС.



14 декабря 2023 года умер художественный руководитель и главный дирижер оркестра народный артист России Владимир Гусев. Он руководил оркестром с 1977 года. Коллектив выступал по радио, телевидению, вел работу по популяризации народной музыки. Гусев привлек в коллектив квалифицированных музыкантов, значительно расширил репертуар, который в настоящее время насчитывает свыше 5 тыс. произведений, часть из них написана сибирскими композиторами и посвящена оркестру. За вклад в развитие отечественной культуры оркестр народных инструментов, которому в 2027 году исполнится 100 лет, получил звание академического.