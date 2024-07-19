Создатели сериала «Тайны Карениной» ответили на вопросы о картине

Вчера, 17 июля, сериал "Тайны Карениной" вышел в онлайн-кинотеатрах Kion и Wink. А накануне в кинозале ГУМа прошел премьерный показ первых эпизодов. Напомним, что производством сериала занимается "Студия Видеопрокат" Сергея Бондарчука и Алексея Киселева (Happy End, "Псих", "Актрисы", "Балет", "Неверные") при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ") и участии агентства экранизаций "Снимайте это немедленно!"

Первыми проект посмотрела команда создателей, продюсер Анастасия Корецкая, креативный продюсер и автор идеи Анна Колчина, автор книги "Подлинная История Анны Карениной", писатель и колумнист "РГ" Павел Басинский, режиссер Иван Юдин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра KION Игорь Мишин, ведущий продюсер неигрового контента этого онлайн-кинотеатра Ангелина Ашман, актрисы Софья Володчинская, Анастасия Куимова, Анастасия Мишина, Софья Гершевич и другие.

В конце показа прошел public-talk c Иваном Юдиным и Павлом Басинским, модератором которого стала обозреватель "РГ", автор этих строк Сусанна Альперина. Приведем ответы на четыре вопроса, которые прозвучали на обсуждении.

Почему Толстой?

Павел Басинский: Моя "дружба" с Толстым, если это можно назвать дружбой, началась с Ясной Поляны. В начале 80-х годов приехал сюда студентом Литературного института и влюбился в это место. А с начала 90-х, когда Владимир Толстой, тогда директор музея-усадьбы "Ясная Поляна", открыл здесь Писательские встречи, бываю здесь каждый год, иногда два-три раза в год. Один только раз не приехал, был на съемках фильма о Горьком на Соловках. И это было как раз 11 сентября 2001 года - страшный теракт в США. Никакой связи между моим неприездом и терактом не было, но я человек суеверный. С тех пор Писательские встречи не пропускаю

Меня всегда волновала тема "ухода", а, точнее, бегства Толстого из этого прекрасного места. Почему, зачем? Так и появилась книга "Лев Толстой: Бегство из рая". А дальше от Толстого уже невозможно было оторваться. Он не отпускает. Это как океан тебя затащил в себя, и нужно плыть, понимая, что берег неизвестно где.

Кто на самом деле режиссер сериала - Иван Юдин или Евгений Сангаджиев?

Иван Юдин:

Когда вы видите имя Сангаджиева, надо помнить, что он не режиссер, но еще и актер. В нашем сериале он играет режиссера. Также на роль кастинг-директора мы взяли нашего кастинг-директора Иру Угольникову, а на роль художника - Амбарцума Кабаняна, который в реальности и актер, и художник. Конечно, одним из критериев, почему мы обратились к Жене, являлся его опыт режиссуры. По-моему, сцены получились органичными, и всему происходящему в сценах взаимодействий режиссера с актерами - веришь. Если возникает вопрос, кто же все-таки режиссер проекта - значит, мы справились со своей задачей, мне кажется.



Как отбирали артистов, которые пришли на кастинг? Кто такая Маша, к которой обращаются актеры во второй серии?

Анастасия Корецкая:

Кастинг проводился в несколько этапов. Мы нашли все возможные изображения прототипов и обсудили с нашим кастинг-директором Ирой Угольниковой незаурядную задачу - найти актеров, визуально похожих на них. И еще таких, которым было бы интересно рассказать что-то про себя в проекте, что резонирует с персонажами, которых им предстоит играть. Каждому актеру нужно было изучить и персонажа романа, и судьбу прототипа, и найти что-то внутри себя, что откликается этим историям и в кадре действовать и от самих себя, и от героев.



Также актеры были задействованы в качестве съемочной группы. Например, ассистента режиссера Жени Сангаджиева играла актриса Маша Миронова. К ней и обращаются.

Как быть тому, кто не читал Анну Каренину, а начал смотреть сериал?

Анна Колчина: