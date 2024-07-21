В «Мегафоне» рассказали, какие фильмы и сериалы россияне смотрят чаще всего

Исследователи узнали, какие фильмы и сериалы наиболее популярны на стриминговых сервисах.

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В первом полугодии 2024 года россияне потратили на онлайн-просмотр фильмов и сериалов на 45% больше времени, чем за аналогичный период прошлого года. Это данные исследования, проведённого «МегаФоном» и онлайн-кинотеатром START.

Особенно популярны стали драмы, и не последнюю роль в этом сыграл сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», который продолжает привлекать внимание зрителей. Также в тренде комедии и мелодрамы. Растёт интерес к драмам (+64%), семейному кино (+62%) и боевикам (+50%).

В фильмах лидируют комедии, которые посмотрели на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Однако, наибольший рост наблюдается в жанрах научной фантастики (+91%), исторического кино (+42%) и семейного кино (+34%). Основная аудитория онлайн-кинотеатров — это люди в возрасте 25-44 лет, причём 38% из них старше 35 лет. Зрители чаще всего смотрят контент в вечернее время, после 18 часов, особенно в воскресенье. Интерес к фильмам и сериалам возрастает в январе во время новогодних праздников, а в мае снижается. Москвичи и жители Краснодарского края вместе составляют половину всего трафика онлайн-кинотеатров, а в топ-5 также входят Санкт-Петербург, Ростовская и Самарская области.