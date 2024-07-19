BadComedian высказался о двух новых частях «Мстителей»

Новые части «Мстителей» от Marvel могут обрести успех только в том случае, если будет выбран модный режиссер, считает видеоблогер и обозреватель кинофильмов Евгений Баженов, известный как BadComedian. В беседе с NEWS.ru он отметил, что любой проект можно загубить. По его мнению, новые фильмы могут оказаться всего лишь самопародией.

© Кадр из фильма «Мстители: Финал»

До этого это были хорошие блокбастеры. Сейчас это какая-то самопародия, и то она давно уже неинтересна за редким исключением. Вопрос продюсерской силы, раскрутки. Можно, наверное, провернуть финт ушами и зазвать какого-нибудь мегамодного режиссера. «Мстителей» от какого-нибудь Джеймса Ганна я бы посмотрел, например, — пояснил Баженов.



Обозреватель уточнил, что большим преимуществом будет, если удастся собрать все тот же актерский состав. Баженов отметил, что в первых фильмах они сходились в одну точку, в течение нескольких лет зрителю представляли персонажей, которые потом вместе сталкивались с сильным и невероятным злом. Он подчеркнул, что все строилось вокруг завершающей кинокартины.

Это мои ощущения как зрителя. В течение огромного количества времени, по моим ощущениям, складывалось именно так, что это событие событий. Сейчас такого ощущения нет. Во-первых, вся эта история завершена, во-вторых, многие актеры ушли, а в-третьих, сам Marvel скатился в какое-то посмешище жуткое, — добавил BadComedian.



В Сеть ранее попали очередные неутешительные известия по ожидаемому супергеройскому блокбастеру «Мстители 5» студии Marvel. Как стало известно, из проекта ушел сценарист Майкл Уолдрон, который занимался переписыванием сценария после своего предшественника Джеффа Лавнесса.