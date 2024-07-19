Неудачник Феликс и ловелас Аркадий. Редкие кадры со съемок картин с Александром Ширвиндтом

19 июля актёру, театральному режиссёру, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Анатольевичу Ширвиндту исполнилось бы 90 лет. И хотя главным в его жизни был театр, зрители также любят и помнят Александра Анатольевича по ярким образам, созданным в кино. "Российская газета" и телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" в честь дня рождения великого артиста публикуют эксклюзивные фотографии со съёмочных площадок и кадры из фильмов с участием артиста и вспоминают его творчество.

Дебютом Александра Ширвиндта в кино стала лента "Она вас любит", созданная в 1956 году. На момент съёмок артист ещё учился в театральном училище им. Щукина. Но в последующие 10 лет Ширвиндт сыграл всего в нескольких фильмах. Чаще приглашать в кино его стали после участия в военной драме "Майор "Вихрь" 1967 года. А в 1968-м Ширвиндт сыграл небольшую, но яркую роль в культовом фильме Георгия Натансона "Ещё раз про любовь".

Фильм "Ещё раз про любовь" создан по пьесе Эдварда Радзинского "104 страницы про любовь". Роль Феликса, которого когда-то бросила главная героиня и который не может найти себя в науке, Александр Ширвиндт играл в спектакле по этой пьесе в постановке Анатолия Эфроса в театре им. Ленинского комсомола.

"В кинофильме "Ещё раз про любовь" я опять блистательно сыграл ту же роль с Танечкой Дорониной", - иронично писал Ширвиндт в своей книге "Опережая некролог".



Роль Феликса стала одной из немногих драматических ролей, которые Александр Ширвиндт сыграл в кино. Особенно зрителям запомнился монолог про автобус, который ехал точно по расписанию, но, возможно, не в ту сторону.

Больше всего популярности актёру принесло участие в новогодней комедии Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Ширвиндт называл этот фильм "пиком результативности творческих взаимоотношений с Рязановым". Александр Анатольевич вспоминал, что во время съёмок сцены в бане актёрам удалось заменить бутафорский алкоголь на настоящий. Когда Рязанов заметил изменение их состояния, то страшно разозлился и перенёс съёмки. Правда, как утверждал Ширвиндт, в картину вошли именно те дубли, которые были сняты в первый раз.

В ещё одном фильме Рязанова "Вокзал для двоих" Александру Ширвиндту досталась небольшая роль ресторанного пианиста Шурика. Актёр вспоминал, что режиссёр стеснялся предложить ему эпизодическую роль, поэтому свою просьбу сыграть пианиста выразил в письме.

"Если бы ты подарил нам 3-4 съёмочных дня, это было бы для меня счастьем, а для картины украшением", - писал Эльдар Александрович.



И что же в итоге? Вся линия Шурика была придумана Александром Ширвиндтом и Людмилой Гурченко прямо на съёмочной площадке.

Картина "Забытая мелодия для флейты", в которой Александр Анатольевич сыграл чиновника, стала четвёртой совместной работой Рязанова и Ширвиндта. Всего актёр снялся в пяти фильмах режиссёра. Он вспоминал, что у Рязанова он соглашался на любые, даже самые небольшие роли.

"Сниматься у Рязанова хорошо, потому что он говорит: "Вот такая история, надо что-то придумать". Дальше - сидишь с ним, думаешь, и он идёт на все импровизации", - писал актёр в книге "Проходные дворы биографии".



В картине "Инкогнито из Петербурга" Александр Ширвиндт исполнил роль лекаря Гибнера. Актёр вспоминал, что для съёмок режиссёр Леонид Гайдай купил настоящего осетра, поросёнка, нарезку. Но поскольку была опасность, что это всё съедят до окончания съёмок, деликатесы полили керосином. В итоге в течение пяти дублей актёрам приходилось лишь делать вид, что они едят.

В фильме-оперетте "Принцесса цирка" Александру Ширвиндту досталась отрицательная роль директора цирка Фирелли, который участвует в интригах и использует служебное положение в своих целях. Тем не менее герою не могло не перейти обаяние и ироничность самого актёра.

В комедии "Самая обаятельная и привлекательная" Александр Ширвиндт исполнил роль музыканта Аркадия, мужа психолога Сусанны, который изменяет своей жене. Несмотря на амплуа ловеласа, закрепившееся за ним благодаря в том числе и этому фильму, в жизни Александр Ширвиндт был полной противоположностью.

"Не надо сравнивать актёра с его героем… Актёрское искусство - это перевоплощение. И чем больше перевоплощаешься, тем шикарнее. Получается, что в жизни я однолюб. То есть мужчина, испортивший жизнь только одной женщине", - писал актёр в книге "Проходные дворы биографии".



В кино у Александра Ширвиндта было очень мало главных ролей, но каждую небольшую роль или даже эпизод он делал незабываемыми. Как, например, в комедии Карена Шахназарова "Зимний вечер в Гаграх", где Ширвиндт сыграл манерного и заносчивого ведущего музыкальной программы, который ошибочно заявляет о смерти главного героя. Всего же Александр Ширвиндт сыграл более 50 ролей в кино и фильмах-спектаклях.