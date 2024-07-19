Сериал Halo отменен после двух сезонов, но есть надежда на продолжение

Стриминг Paramount+, ставший домом для двух сезонов фантастического сериала Halo, не стал заказывать продолжение. Но продюсеры не отчаиваются и уже начали поиск новой платформы.

© кадр из фильма

Сериал основан на одной из самых популярных игровых франшиз на Xbox. Игровая компания принимала непосредственное участие в разработке шоу. На это было потрачено много лет и усилий. Изначально планировалось, что Halo будет фильмом еще в 2005 году, а режиссером в какой-то момент числился Нил Бломкам. В 2014 формат трансформировался в сериал, которым интересовался канал Showtime, но производство началось лишь в 2018 году. В 2021 году, за год до премьеры, стало известно, что теперь сериал будет принадлежит Paramount+.

Среди продюсерских компаний – 343 Industries и Amblin TV Стивена Спилберга. По данным THR, они намерены пристроить шоу какому-нибудь другому транслятору – каналу или стримингу. Paramount+ не возражает против такого развития событий.

Действие разворачивается в 26 веке, когда человечество оказалось на грани выпирания из-за истребления со стороны инопланетной угрозы, известной как Ковенант. В противовес им разрабатывается программа по выращиванию спартанцев – воинов со сверхспособностями, действующими в специальной броне. Главный герой Мастер Чиф Джон-117 – как раз такой спартанец. Во втором сезоне он обнаруживает, что обладает связью с таинственной инопланетной структурой, обладающей Ореолом – тем, что может стать спасением человечества или его уничтожением. Кроме того, он пытается убедить окружающих, что Ковенант готовится атаковать величайшую крепость человечества.