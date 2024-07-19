Вышел трейлер второго сезона сериала «Жить жизнь»

Новый тизер-трейлер второго сезона сериала «Жить жизнь» обнародовал 18 июля 2024 года онлайн-кинотеатр Start. Главные роли в продолжении глянцевой драмы по психологии манипуляций исполнили Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Юрий Чурсин, Игорь Гордин, Владислав Ценёв, Кристина Кучеренко, Павел Попов, Даниил Воробьев, Юлия Джулай, Анастасия Крылова, Анастасия Меськова, Юлия Синицына и др.

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По сюжету второго сезона Аня Богинская (Аксенова) начинает догадываться, что стала пешкой в чьей-то большой игре. Ключ к разгадке, скорее всего, кроется в закрытом клубе, где молодых людей обучают продвинутым техникам пикапа. Или, может, его стоит поискать у новой знакомой Софии (Кучеренко), совсем еще юной девушки, которая так напоминает Аню в молодости? Надеясь уберечь Софию от собственных ошибок, Богинская поставит под удар тех, кто ей близок и дорог, и встретится лицом к лицу с собственным прошлым. А развивающиеся отношения с Матвеем (Васильев) потребуют ответа на самый сложный вопрос: настоящие ли это чувства или все же болезненная зависимость?

В новом сезоне одной из центральных локаций станет квартира Анны Богинской (Аксенова). На первый взгляд, пространство останется прежним, однако декораторы добавили в интерьер новые элементы, которые призваны показать не только внутреннюю трансформацию героини, но и внешнюю. Квартира Риты (Мороз) также приоткроет зрителю внутренний мир хозяйки. Это пространство, с одной стороны, отражает утонченный вкус и стиль, а с другой — передает зрителю тепло и уют дома, так контрастирующие с внешней холодностью героини.

Премьера восьми новых эпизодов «Жить жизнь» состоится на Start осенью, дата будет объявлена позже.