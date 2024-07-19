Фильм о съемках «Сияния» покажут в день рождения Стэнли Кубрика

Премьера документального фильма «Shine On – The Forgotten Shining Location» о создании культового фильма ужасов «Сияние» состоится на официальном YouTube-канале Стэнли Кубрика 26 июля 2024 года – в день его рождения. Как сообщает NME, проект был снят с одобрения наследников покойного режиссера и включает интервью с исполнительным продюсером фильма Яном Харланом, арт-директором Лесом Томкинсом и дочерью Кубрика Катариной. Закадровый текст читает актер Майкл Шин.

© Кадр из фильма «Сияние»

Согласно синопсису фильма, интервьюируемые «вновь посетят локации и поделятся своими воспоминаниями о фильме, который часто признавали лучшим фильмом ужасов всех времен». В ленте будут показаны ключевые места съемок, а также рассказано, как создавался интерьер отеля Overlook на студии Elstree Studios. Режиссер и продюсер документального фильма Пол Кинг сообщил, что фанатов картины ждут сюрпризы:

- Ходило очень много слухов о том, что некоторые декорации «Сияния» все еще существуют в Elstree Studios, но найти их и прогуляться по ним было все равно, что найти Святой Грааль истории кино. - Производство «Сияния» было хорошо задокументировано и проанализировано, но это история, которая никогда не рассказывалась, - говорит Катарина Кубрик, которая также работала на проекте. - В этих местах происходили ключевые сцены фильма, поэтому возвращение к ним было равносильно попаданию в сам фильм.



«ИнтерМедиа» напоминает, что исполнительница роли Венди Торрес в "Сиянии" Шелли Дювалл скончалась 11 июля в возрасте 75 лет.