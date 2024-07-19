Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала о съемках в сериале «Игры».

Она сыграла гимнастку, которая готовится выступить на Олимпиаде-1980 в Москве.

– Вы снялись в сериале Кинопоиска «Игры» об Олимпиаде-80, причем известно, что история вашей героини перекликается с вашим личным опытом. Можете немного рассказать, в чем ваша героиня похожа на вас?

– В том, что она тоже гимнастка. Я настолько хорошо знаю «внутрянку» гимнастики – буквально с самого детства, что, когда мне дали сценарий, я легко представила, как все это происходит в реальной жизни. Таких историй у нас много. В спортивном зале происходят различные вещи. Если ты не была гимнасткой, ты не поймешь, каково это – ею быть.

– Вы несколько раз появляетесь в трейлере сериала. Какие у вас впечатления от вашего появления на экране?

– Я до сих пор не верю, что все это со мной произошло. Я очень сильно жду выхода сериала, поскольку хочу посмотреть все целиком. Для меня это просто что-то фантастическое!

– Изначально вы должны были стать дублером актрисы. Как вам поступило предложение исполнить полноценную роль в сериале от режиссера Евгения Стычкина?

– Сначала меня пригласили просто поговорить с режиссером, обсудить гимнастику, потому что создатели сериала не до конца понимали специфику тех лет. Тогда были другие снаряды – узкие брусья, а сейчас широкие. Мы поговорили о том, какую гимнастику я смогу показать, какой снаряд лучше выбрать, а через какое-то время меня пригласили на пробы.

– Как проходили пробы на роль?

– Мне дали сценарий, я выучила свой текст – вот и все. Меня просто снимали на телефон, а я играла то, что было написано в сценарии.

– Было ли страшно соглашаться на работу в совершенно другой, актерской сфере?

– Мне было не то чтобы страшно, скорее, волнительно и безумно интересно. Я прекрасно понимала, что такой шанс нельзя упускать и попробовать определенно стоит. Конечно, я переживала, что это совершенно новая для меня сфера, что у меня не получится. Тем более мы, спортсмены, немного тихие, забитые, неэмоциональные, а актерская сфера – совершенно о другом. Я переживала, что не справлюсь, не отыграю нужные эмоции, но по итогу все сложилось хорошо.

– Брали ли вы уроки по актерскому мастерству? Как готовились к роли?

– Мои знакомые рассказывали мне о том, как проходят пробы, что нужно делать и так далее. На съемочной площадке я чувствовала себя потрясающе, потому что мне помогал режиссер, вся съемочная группа относилась ко мне очень по-доброму. Я даже не вспомню момента, чтобы мне было тяжело или у меня что-то не получалось. Хоть я и переживала, все прошло хорошо, – сказала Мельникова.