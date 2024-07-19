Стартовали съемки второго сезона сериала «Нереалити»

Начались съемки второго сезона "антигламурной" комедии "Нереалити" для онлайн-кинотеатра KION.

© Кадр из сериала «Нереалити»

Первый сезон был сосредоточен на проблемах Риты, налаживающей свою жизнь после 10 лет работы на телевизионном реалити-шоу. Скандальная репутация мешает героине на каждом шагу в родном городе Кострове.

© Российская Газета

Во втором сезоне дела у Риты пошли на лад, но бывший муж планирует лишить ее родительских прав. Родители с переменным успехом перетягивают на свою сторону общественное мнение, в итоге женщина "готова пустить в ход любые средства". Так весь Костров становится участником нового реалити-шоу.

Производство сериала - студия LOOKFILM. Авторы сценария - Екатерина Сазонова, Станислава Лаппо, Полина Ковынева, режиссер - Леонид Тележинский, сменивший в кресле Анну Пармас.

В главных ролях - Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Мира Малахова, Игорь Хрипунов, Виталий Даушев.