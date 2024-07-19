Какие фильмы представят на Венецианском фестивале

Стартующий 28 августа 81-й Венецианский международный кинофестиваль (Мостра), как всегда, соберет на острове Лидо крупнейших мировых звезд. Среди ожидаемых гостей по красной дорожке фестиваля пройдут Анджелина Джоли, Леди Гага, Ана де Армас, Брэд Питт, Хоакин Феникс, Дэниел Крейг, Джонни Депп, Джордж Клуни…

© Российская Газета

Из наиболее громких премьер Мостры - музыкальный сиквел Тодда Филлипса "Джокер 2: Безумие для двоих" с Леди Гагой и Хоакином Фениксом, - фильм должен развить успех удостоенной в 2019 году премии "Золотой лев" драмы "Джокер". Анджелина Джоли представит в конкурсе биографический фильм Пабло Ларраина о Марии Каллас "Мария", где она в заглавной роли.

Предполагается участие в фестивале комедийного боевика Джона Уоттса "Одинокие волки" с Клуни и Питтом и триллера Рона Ховарда "Эдем" с Джудом Лоу, Даниэлем Брюлем, Аной де Армас, Сидни Суини и Ванессой Кирби в ролях бунтарей, решивших круто поменять жизнь, отринуть постылое общество и рвануть на райские Галапагосские острова.

Джонни Депп вернется в Венецию уже в качестве режиссера фильма "Моди" - байопика об Амедео Модильяни, где Риккардо Скамарчио играет роль художника, Аль Пачино - коллекционера произведений искусства.

Жюри основного конкурса возглавит французская актриса Изабель Юппер. Вместе с ней картины будут оценивать режиссер Агнешка Холланд (Польша), британский сценарист и режиссер Эндрю Хэй, американский режиссер Джеймс Грэй, итальянец Джузеппе Торнаторе, бразильский режиссер и продюсер Клебер Мендонса Фильо, режиссеры из Мавритании Абдеррахман Сиссако и из Германии - Юлия фон Хайнц.

Кроме "Золотого Льва" за лучший фильм конкурса, жюри назовет новых лауреатов "Серебряного Льва" за режиссуру, "Серебряного Льва" - Гран-при жюри, Кубка Вольпи за лучшие актерские работы, Спецприза жюри, Приза за лучший сценарий и Приза Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру (актрисе).

Параллельно основному конкурсу внимание многих привлечет программа иммерсивных фильмов "дополненной реальности". В нее войдут 63 проекта из 25 стран (их них в конкурсе - 26 фильмов, в том числе 19 мировых и 7 международных премьер). Жюри конкурса возглавит режиссер из Нидерландов Селин Дэмен - ее VR-опера "Эвридика" была представлена в Венеции в 2022 году, а "Песни для прохожих" в прошлом году была награждена Гран-при.

В обширной внеконкурсной программе, в секции "Best of Worlds", участвует короткометражный VR-фильм "Котик Мормотик" Георгия Молодцова, безусловного лидера этого движения в России, энтузиаста и мастера VR-кино с международной известностью, лауреата десятков мировых конкурсов VR-проектов.

Полный список участников 81-й Мостры будет объявлен 23 июля.