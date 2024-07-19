16 лучших фильмов про американский футбол

Подборка зрелищных и азартных картин про один из самых жёстких видов спорта.

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Американский футбол наравне с бейсболом считается национальным спортом США. Супербоул — финал плей-офф — одно из главных спортивных событий, которое собирает десятки миллионов зрителей-болельщиков. Американский футбол признан одним из самых высокотравматичных видов спорта. Учёные провели исследования и пришли к выводу, что столкновение игроков на поле по силе равно попаданию в автоаварию. Если бы не крепкое защитное снаряжение, то летальных исходов было бы не избежать.

Жанр: комедия

Режиссёр: Питер Сигал

Главные актёры: Адам Сэндлер, Крис Рок, Берт Рейнольдс

Возрастные ограничения: 18+

В оригинале фильм называется The Longest Yard — «Самый длинный ярд» — и является ремейком одноимённой картины, где главную роль сыграл Берт Рейнольдс. Кстати, и в новой версии он играет одного из персонажей.

Главный герой — бывшая звезда спорта, некогда блестящий квотербек «Питтсбург Стилерз» Пол Кру был обвинён в договорном матче. Спортсмен нашёл утешение в алкоголе, что и приводит к печальным последствиям. Пол попадает в аварию, будучи пьяным, и получает реальный тюремный срок. Начальник тюрьмы Хэйзен хочет организовать матч между охранниками и заключёнными, и он предлагает Полу возглавить команду своих сокамерников. Победа Хэйзену нужна для поднятия своей значимости, а значит, заключённые должны проиграть. В случае проигрыша Полу скостят срок. Но Кру оказывается очень неплохим тренером и из, казалось бы, никудышных спортсменов собирает мощную команду. И перед ним встаёт вопрос — готов ли он поступиться своими принципами и слить игру?

В съёмках фильма приняли участие бывшие игроки в американский футбол. Например, Билл Голдберг после завершения карьеры в футболе стал чемпионом мира WCW в тяжёлом весе, звездой реслинга — его называют изобретателем приёма «гарпун». Боб Сапп немного играл в футбол, но успешно реализовал себя в реслинге, смешанных единоборствах и кикбоксинге. Знаменитый Терри Крюс зарекомендовал себя как неплохой комедийный актёр, однако за его плечами блестящая карьера футбольного защитника в клубах «Рэмс», «Сан-Диего Чарджерс», «Вашингтон Рэдскинз» и «Филадельфия Иглз». Но больше всего в этом фильме отметился индийский рестлер Далип Сингх Рана по кличке Великий Кали. Хотя он и сказал всего пару фраз — для гиганта ростом в 2 метра 21 сантиметр этого было достаточно. Один только его вид был устрашающим.

Жанр: драма

Режиссёр: Кэмерон Кроу

Главные актёры: Том Круз, Рене Зеллвегер, Кьюба Гудинг-мл.

Возрастные ограничения: 18+

Согласно Американскому институту киноискусства, картина о Джерри Магуайере, спортивном агенте, который добился успеха, работая практически в одиночку, входит в десятку рейтинга лучших фильмов о спорте. Том Круз получил за свою роль «Золотой глобус», а Кьюба Гудинг-младший – премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана».

Джерри работает на крупную спортивную компанию, заключает многомиллионные сделки. Встреча с сыном травмированного игрока меняет его отношение к жизни и к работе. Джерри пишет разгромное эссе, из-за которого вступает в конфликт с начальством. В сердцах Магуайер бросает работу и открывает собственную фирму. И пока его единственным клиентом становится Род Тидвелл — очень талантливый, но несдержанный игрок «Аризона Кардиналс».

«12 могучих сирот», США, 2021 год

Жанр: драма

Режиссёр: Тай Робертс

Главные актёры: Люк Уилсон, Мартин Шин, Роберт Дювалл, Винесса Шоу

Возрастные ограничения: 18+

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает о футбольной команде Mighty Mites из приюта для сирот в Форт-Уэрте, штат Техас. Ветеран Первой мировой войны, легендарный тренер Расти Рассел отказался от всех привилегий и выбрал в качестве своих подопечных ребят из приюта. Именно в этом доме когда-то вырос и он, оставленный здесь родной матерью. Рассел понимает, что тощие, измождённые и измученные болезнями и голодом мальчишки не смогут противостоять сильным игрокам. Тогда он придумывает разные техники нападения и защиты, которые позволят обхитрить противников. Почти все стратегии Расти Рассела применяются и в современном американском футболе. А сама команда сирот своей волей к победе привлекла внимание президента Франклина Рузвельта.

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Томас Картер

Главные актёры: Джеймс Кэвизел, Майкл Чиклис, Александр Людвиг

Возрастные ограничения: 12+

Это реальная история о тренере Бобе Ладусере, которому принадлежит национальный рекорд в любительском спорте США. В 25 лет он возглавил слабую команды школы Де Ла Саль. До прихода Боба клуб не мог подняться с низшей строчки рейтинга. Первый же сезон под руководством молодого тренера ознаменовался победой. А за ним последовали ещё 12 без единого поражения! В итоге школа одержала 151 одну победу подряд и побила все рекорды.

Жанр: драма

Режиссёр: Питер Берг

Главные актёры: Дерек Люк, Лукас Блэк, Джей Эрнандес, Гаррет Хедлунд

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на книге журналиста Гарри Биссингера. В конце 80-х годов он занялся изучением влияния именно школьного американского футбола в обществе. По мнению автора, для многих ребят из сельской местности и небольших городов этот вид спорта стал возможностью получить стипендию и вырваться из захолустья. Биссингер поселился в техасском городке Одессе и общался с игроками местной команды Permian High Panthers на протяжении целого игрового сезона.

Накануне чемпионата нападающий команды, на которого тренер возлагает большие надежды, получает серьёзную травму. Теперь спортсмены должны полностью перестроить стратегию и играть без ценного игрока.

«Мы — одна команда», США, 2000 год

Жанр: драма

Режиссёр: МакДжи

Главные актёры: Мэттью Макконахи, Мэттью Фокс, Энтони Маки

Возрастные ограничения: 18+

Один из самых драматических фильмов про американский футбол, основой которого стали реальные трагические события. 14 ноября 1970 года произошло крушение самолёта, которое впоследствии получило печальное название «Катастрофа футболистов университета Маршалла». На борту рейса 932 было 75 человек, в том числе 45 членов футбольной команды. В городке Харрингтон, откуда были родом спортсмены, это день стал траурным. В память о трагедии у стен университета установлен мемориальный фонтан, вода в котором отключается каждый год 14 ноября.

Футбольная команда Университета Маршалла была восстановлена благодаря молодому тренеру Джеку Ленгьелу. Он возглавил клуб, набрал новых игроков, собрал тренерский штат. Благодаря его усилиям футбольная программа была спасена, а сама команда выбилась в чемпионы.

«Брайан Бэнкс», США, 2018 год

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Том Шэдьяк

Главные актёры: Элдис Ходж, Грег Кинниэр, Шерри Шеперд

Возрастные ограничения: 18+

16-летний Брайан Бэнкс мог стать звездой американского футбола. Но по ложному обвинению в изнасиловании парень угодил в тюрьму. Однако спустя шесть лет бывшая одноклассница, написавшая на Брайана заявление, призналась, что оговорила его. На такой шаг девушку подговорила мать, чтобы получить миллионную компенсацию. Брайану пришлось пройти массу юридических проволочек, доказывая свою невиновность. В 2012-м спортсмена оправдали и отменили приговор. А год спустя с ним заключил контракт клуб Национальной футбольной лиги «Атланта Фэлконз».

Жанр: драма

Режиссёр: Фил Джоану

Главные актёры: Дуэйн Джонсон, Иксзибит, Л. Скотт Колдуэлл, Леон Риппи

Возрастные ограничения: 18+

Шон Портер — воспитатель в исправительной колонии для трудных подростков, который решает собрать собственную футбольную команду.Тренер считает, что именно спорт поможет ребятам встать на истинный путь. Парни начинают тренировки, но конфликты и постоянные ссоры мешают им настроиться на игру. Постепенно подростки вливаются, у них появляются азарт и стремление к победе. Они уже готовы принимать участие в чемпионате, но получают запрет. Шон готов бороться за своих игроков — ведь для многих ребят это единственный шанс вырваться из трущоб.

«Противостояние гигантам», США, 2006 год

Жанр: драма

Режиссёр: Алекс Кендрик

Главные актёры: Алекс Кендрик, Шеннон Филдс, Трэйси Гуд, Бэйли Кейв

Возрастные ограничения: 12+

Главный тренер студенческой христианской команды переживает трудные времена. Его брак разваливается, клуб терпит поражения и не может подняться с низших ступеней рейтинга, да и сами спортсмены отчаялись и играют из рук вон плохо. Но тренер убеждает своих подопечных, что вера в бога даст им силы одержать победу в грядущем чемпионате.

«Большой», США, 2016 год

Жанр: драма

Режиссёр: Дэвид Хант

Главные актёры: Нил Макдона, Лесли Истербрук, Кристофер Северио

Возрастные ограничения: 16+

Фильм основан на реальных событиях. Брендон Белсворт с детства мечтал играть в американский футбол. Но большой тучный неуклюжий подросток (да ещё и в очках с толстыми линзами) вызывал лишь насмешки. Свои физические данные Брендон компенсировал невероятным упорством. За несколько лет изнурительных тренировок он превратился из 140-килограммового толстяка в одного из самых мощных игроков. При этом Брендон не похудел, а превратил жир в мышечную массу. Вскоре Белсворт стал лайнсменом футбольной команды «Арканзас Рейзорбекс». Перед юношей были открыты все двери, и необычный спортсмен мог стать настоящей звездой. Если бы не трагедия…

«Преодоление», США, 2006 год

Жанр: драма

Режиссёр: Эриксон Кор

Главные актёры: Марк Уолберг, Грег Кинниэр, Элизабет Бэнкс

Возрастные ограничения: 18+

Реальная история о том, что мечты могут исполниться в любом возрасте. Например, как у знаменитого Винса Папале — бывшего учителя, в 30 лет начавшего блестящую карьеру игрока в американский футбол. При этом Винс даже в студенчестве не играл ни за какую команду. Однажды он узнал, что любимая команда «Филадельфия Иглз» устроила необычный кастинг. Тренер Дик Вермейл решил попробовать всех желающих на место одного из игроков в команде. За упорство и неожиданный взлёт Винс получил кличку Рокки в честь героя Сильвестра Сталлоне.

«Путь назад», США, 2011 год

Жанр: драма

Режиссёр: Дон Хэндфилд

Главные актёры: Брайан Прэсли, Мелани Лински, Курт Рассел

Возрастные ограничения: 16+

Скотт работает пожарным и держит небольшую ферму. Когда-то он был подающим надежды футболистом, но серьёзная травма разрушила его карьеру и мечты. Скотт часто думает, а как бы сложилась его судьба, сумей он избежать той травмы. И однажды удивительным образом он возвращается в прошлое!

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Джон Ли Хэнкок

Главные актёры: Сандра Буллок, Куинтон Аарон, Тим Макгроу

Возрастные ограничения: 18+

Фильм о футболисте Майкле Оэре произвёл фурор, собрав $ 300 млн в прокате. Сандра Буллок, сыгравшая роль приёмной матери Майкла, получила «Оскар». И действительно драматическая картина о непростой судьбе сироты не может оставить равнодушным. Но вот сам Майкл — игрок клубов НФЛ «Балтимор Рэйвенс», «Теннесси Тайтенс» и «Каролина Пэнтерс» — был в ярости. В 2023 году он подал на своих приёмных родителей Лиэйн и Шона Туи в суд. Спортсмен заявил, что они специально оформили опекунство, а не усыновление. Это дало им все полномочия, чтобы получать проценты от всех коммерческих сделок. В итоге семейство Туи и двое их биологических детей заработали миллионы на книге и фильме, снятом по её мотивам. А сам Оэр не получил ни цента! Суд подписал постановление о прекращении опекунства и обязал выплатить Майклу почти $ 140 тыс. Хотя многие и упрекнули Майкла в неблагодарности — мол, если бы не приёмная семья, он никогда не добился бы успеха в спорте.

Жанр: драма

Режиссёр: Оливер Стоун

Главные актёры: Аль Пачино, Джейми Фокс, Деннис Куэйд, Кэмерон Диас

Возрастные ограничения: 18+

Эту картину сначала хотела спонсировать Национальная футбольная лига. Однако, прочитав сценарий, руководство лиги отказалось не только от спонсорства, но запретило использовать атрибутику и логотипы. Владельцы крупнейших клубов были совсем не рады тому, что режиссёр Оливер Стоун решил показать изнанку спортивного мира. Впрочем, режиссёр обошелся и без денег НФЛ, а драма стала одним из лучших фильмов про спорт.

Тренер «Акул Майами» Тони Д'Амато сталкивается не только с проблемами на поле, но и с внутренними интригами. У клуба сменяется руководство — во главе встаёт дочь предыдущего владельца, которая видит в перспективных игроках лишь способ заработать большие деньги.

Жанр: биографическая драма

Режиссёр: Боаз Якин

Главные актёры: Дензел Вашингтон, Уилл Пэттон, Вуд Харрис

Возрастные ограничения: 12+

Фильм основан на реальной истории Германа Буна — темнокожего тренера школьной команды по американскому футболу, который сталкивается с проблемой расовой дискриминации. Белые спортсмены бойкотируют назначение, пропуская тренировки и специально проигрывая матчи. Тогда бывший главный тренер становится ассистентом Буна, чтобы помочь ему объединить команду и завоевать авторитет.

«Дублёры», США, 2000 год

Жанр: комедия

Режиссёр: Ховард Дойч

Главные актёры: Киану Ривз, Джин Хэкмен, Брук Лэнгтон, Рис Иванс

Возрастные ограничения: 16+

В разгар чемпионата профессиональные игроки НФЛ объявляют забастовку. По правилам турнир остановить нельзя и на поле должны выйти дублирующие составы. Для команды-аутсайдера «Сентинелз» это шанс уравнять шансы с противниками и попасть в плей-офф. Руководство клуба нанимает некогда известного тренера Джимми Макгинти, который должен в короткий срок набрать команду дублёров. Игроками становятся непрофессиональные спортсмены, среди которых бармен, работяги и даже водолаз.