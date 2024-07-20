Начались съемки второго сезона сериала «Нереалити»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что стартовали съёмки второго сезона сериала «Нереалити» с Ольгой Дибцевой. События второго сезона продолжат первый.

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Бывшая звезда реалити-шоу Рита завоевала сердца тысяч зрителей, но только не жителей её родного города. И когда бывший муж решает лишить женщину родительских прав, на его сторону встают всё жители Кострова. Девушка настроена отвоевать опеку над дочерью любой центой и устроить настоящую борьбу с бывшим мужем.

В актёрском составе сериала задействованы Ольга Дибцева, Инга Оболдина, Николай Фоменко, Мира Малахова, Игорь Хрипунов и Виталий Даушев.

Релиз нового сезона сериала «Нереалити» состоится в онлайн-кинотеатре KION. Даты выхода пока нет.