Новые серии научно-популярного сериала для школьников «Научная фантастика» уже на KION и ВКонтакте

Очередные четыре эпизода нового научно-популярного проекта Продюсерского центра Киностудии им. М. Горького «Научная фантастика» появились 18 июля в онлайн-кинотеатре KION и в официальном сообществе киностудии ВКонтакте. Познавательный сериал, созданный при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»), рассказывает о возможном будущем планеты и человека в самых невероятных ситуациях.

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Каким станет наш мир, если люди будут жить вечно? Что будет, когда закончится нефть? А что, если все люди исчезнут? Или погаснет солнце? На вопросы двух юных героев Насти и Тимофея отвечает КЛИО – Капсула Линейной Имитации Окружения. Её нейросеть способна максимально реалистично моделировать самые фантастичные миры на основе имеющихся научных данных. В новых эпизодах зрители узнают, реально ли построить небоскреб на миллион жителей, на каких планетах скоро могут появиться нефтяные вышки, почему даже самые смертоносные вирусы не смогут убить всех, а также как работает конвекция в банке с газировкой и в атмосфере без солнечного света.