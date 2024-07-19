Стало известно, кто сыграет главную роль в новом сезоне «Террора»

В третьем сезоне "Террора" главную роль сыграет британский актер Дэн Стивенс ("Аббатство Даунтон", "Легион").

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Сюжет нового сезона будет основан на книге "Дьявол в серебре" американского писателя Виктора Лаваля. Главный герой - рабочий Пеппер, которого отправляют в психиатрическую больницу за преступление, о котором он ничего не помнит. Пепперу предстоит иметь дело с настоящими безумцами, врачами, скрывающими темные тайны, и человеком (или дьяволом?) с головой бизона.

Разработкой сценария занимаются сам Виктор Лаваль и Кристофер Кентвелл - соавтор сериала "Остановись и гори".

Напомним, "Террор" - сериал-антология в жанре триллера. В первых двух сезонах создатели использовали концепцию рассказа об исторических событиях с добавлением к ним вымысла и элементов хоррора.

Первый сезон "Террора" был основан на одноименной книге Дэна Симмонса. В нем два судна королевского флота Великобритании "Террор" и "Эребус" отправляются на поиски Северо-Западного прохода через Арктику. Корабли оказываются заперты во льдах, и суровые природные условия становятся не единственной опасностью для их экипажей.

Во второй части действие происходит во время Второй мировой войны. В Южной Калифорнии в лагере для японских военнопленных стали происходить страшные события, не поддающиеся логическому объяснению.

Выход третьей части "Террора" запланирован на 2025 год.