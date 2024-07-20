Вышел новый сериал с Энтони Хопкинсом

19 июля в России состоялась премьера исторического сериала «Обречённые на славу». Проект уже доступен для просмотра в российских онлайн-кинотеатрах — все 10 серий можно посмотреть с русской озвучкой и субтитрами. Дистрибьютором выступает стриминговый сервис «Амедиатека».

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Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат Centropolis Entertainment.

«Обречённые на славу» рассказывают о гладиаторах и колесничих, которые стремятся обрести известность и богатство, а также об императоре Веспасиане и его сыновьях Домициане и Тите.

Главную роль в историческом шоу сыграл оскароносный Энтони Хопкинс («Молчание ягнят»), а режиссёром выступил Роланд Эммерих, известный по фильму-катастрофе «Послезавтра».