Расписание выхода серий детективного сериала «Леди в озере» с Натали Портман

19 июля стартовал детективный мини-сериал «Леди в озере» с Натали Портман в главной роли. Сериал рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1966 году решает бросить мужа и заняться своей давней мечтой — журналистикой. Она начинает расследовать таинственную гибель другой женщины, Клео Джонсон, и становится буквально одержима идеей найти убийцу.

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Сериал стартовал сразу с двух эпизодов в онлайн-кинотеатре Apple TV+, остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам. Финал мини-сериала состоится уже 23 августа, в этот день выйдет седьмая серия.

Расписание выхода сериала «Леди в озере» с Натали Портман

Эпизод Дата выхода

1-я серия 19 июля

2-я серия 19 июля

3-я серия 26 июля

4-я серия 2 августа

5-я серия 9 августа

6-я серия 16 августа

7-я серия 23 августа