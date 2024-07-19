Расписание выхода серий детективного сериала «Леди в озере» с Натали Портман
19 июля стартовал детективный мини-сериал «Леди в озере» с Натали Портман в главной роли. Сериал рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая в 1966 году решает бросить мужа и заняться своей давней мечтой — журналистикой. Она начинает расследовать таинственную гибель другой женщины, Клео Джонсон, и становится буквально одержима идеей найти убийцу.
Сериал стартовал сразу с двух эпизодов в онлайн-кинотеатре Apple TV+, остальные серии будут выходить еженедельно по пятницам. Финал мини-сериала состоится уже 23 августа, в этот день выйдет седьмая серия.
Расписание выхода сериала «Леди в озере» с Натали Портман
Эпизод Дата выхода
1-я серия 19 июля
2-я серия 19 июля
3-я серия 26 июля
4-я серия 2 августа
5-я серия 9 августа
6-я серия 16 августа
7-я серия 23 августа