Начались съемки фантастического сериала «Радар» про инопланетян в СССР

Онлайн-кинотеатр Okko объявил о старте съемок фантастического сериала "Радар". Первые кадры нового проекта уже появились в Сети.

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События происходят в 1988 году в небольшом городке. Трое местных шестиклассников, их играют юные актеры Матвей Кулагин, Георгий Пытьев и Ростислав Харин, узнают, что в лесу падает загадочный объект. Школьники полагают, что это метеорит и начинают поиски, один из ребят пропадает в лесу, после этого в городке происходит цепь совершенно невообразимых событий.

В сериале также снимаются: Владислав Абашин, Александр Ильин-мл., Виктория Исакова, Денис Косяков, Анатолий Кот, Павел Юдин, Ксения Кутепова.

Автор идеи - Константин Смирнов, снимавший сериал "Универ. Новая общага". Он же выступил режиссером проекта и написал сценарий вместе с Алексеем Безенковым, известным по сериалам "Ваша честь" и "Русалки".