В России состоялась онлайн-премьера аниме-сериала "Синяя тюрьма: Блю Лок"

В России официально стартовал аниме-сериал "Синяя тюрьма: Блю Лок".

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В основе сериала - манга "Синяя тюрьма", которая была создана после проигрыша японских спортсменов на чемпионате мира по футболу-2018 в нашей стране и стала бестселлером с тиражом более 30 миллионов копий.

Синопсис следующий:

"Чтобы выиграть чемпионат мира, японская футбольная ассоциация решает нанять загадочного и эксцентричного тренера Дзимпати Эго. Он уверен, что в Японии нет хороших нападающих, а потому создает Блю Лок - тюрьму, где 300 юных талантливых футболистов соревнуются друг с другом. Одним из участников становится Ёити Исаги, который мечтает стать величайшим нападающим в мире и привести Японию к футбольной славе".



В РФ проект представила студии DEEP, дубляж выполнен творческим объединением Flarrow Films, премьера состоялась эксклюзивно на "Кинопоиске". Доступ к просмотру предоставляется в рамках подписки "Яндекс Плюс".

Продолжить знакомство со вселенной "Блю Лок" поклонники аниме смогут в российских кинотеатрах: 15 августа на больших экранах выходит полнометражный фильм "Синяя тюрьма: Блю Лок - Эпизод Наги". По сюжету подросток Сэисиро Наги начинает заниматься футболом по совету своего одноклассника. Однажды он получает приглашение в загадочный проект "Блю Лок", где его ждет встреча с лучшими футболистами страны.

А уже в октябре одновременно со всем миром подписчики стримингового сервиса увидят второй сезон аниме-сериала.