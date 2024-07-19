Названы лучшие сериалы года по версии IMDb

Крупнейший мировой портал киноинформации IMDb представил список лучших сериалов первой половины 2024 года. В топ-10 вошли телешоу, премьеры которых (или новых сезонов которых) состоялись с 1 января по 30 июня и получили высокие зрительские оценки. Рейтинги IMDb определяются пользователями, которые оценивают фильмы и сериалы по 10-балльной шкале.

© Кадр из сериала «Сегун»

Первой место заняло аниме «Ван-Пис», на втором – исторический сериал «Сёгун», на третьем – анимационный «Люди Икс’97». Далее следуют «Медведь», «Fallout», «Пацаны», «Дом Дракона», «Настоящий детектив: Страна ночи», «Один день» и «Джентльмены».

«ИнтерМедиа» напоминает, что в начале июля российский портал «Кинопоиск» также обнародовал списки лучших фильмов и сериалов 2024 года по опросу редакции и авторов.